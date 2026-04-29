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Exit Poll Results 2026 Live Update West Bengal Assam Tamil Nadu

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Exit Poll Results LIVE Update: असम में NDA को 80-100 सीटों का अनुमान, इस बार 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? पढ़ें हर अपडेट

Exit Poll Results LIVE Update: पश्चिम बंगाल में सियासी मौसम गर्म है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है. वहीं दिल्ली में मौसम बदलने से गर्मी से राहत मिली है.

Exit Poll Results LIVE Update: पश्चिम बंगाल में आज मतदान समाप्त होने के साथ ही, अब सबकी निगाहें असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी इन पांचों राज्यों के एग्जिट पोल परिणामों पर टिकी हैं. एग्जिट पोल परिणाम भारतीय चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकाशित किए जाएंगे, जो मतदान समाप्त होने तक ऐसी रिपोर्टों पर रोक लगाते हैं. जी न्यूज के लिए एआई एंकर ज़ीनिया एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर रही है.

2024 के लोकसभा चुनावों की सटीक भविष्यवाणी करने के बाद, ज़ीनिया इस बार उन सभी पांचों राज्यों के सीटवार पूर्वानुमान और क्षेत्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, जहां मतदान हुआ था. पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान हुआ. तमिलनाडु में 24 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ, जबकि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान पूरा हुआ. सभी पांचों क्षेत्रों के आधिकारिक परिणाम 4 मई को घोषित किए जाने हैं.

यहां पढ़ें एग्जिट पोल से जुड़े हर अपडेट…

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