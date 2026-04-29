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Exit Poll Results LIVE Update: असम में NDA को 80-100 सीटों का अनुमान, इस बार 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? पढ़ें हर अपडेट

Exit Poll Results LIVE Update: पश्चिम बंगाल में सियासी मौसम गर्म है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है. वहीं दिल्ली में मौसम बदलने से गर्मी से राहत मिली है.

Published date india.com Updated: April 29, 2026 6:39 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
Exit Poll Results LIVE Update: असम में NDA को 80-100 सीटों का अनुमान, इस बार 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? पढ़ें हर अपडेट

Exit Poll Results LIVE Update: पश्चिम बंगाल में आज मतदान समाप्त होने के साथ ही, अब सबकी निगाहें असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी इन पांचों राज्यों के एग्जिट पोल परिणामों पर टिकी हैं. एग्जिट पोल परिणाम भारतीय चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकाशित किए जाएंगे, जो मतदान समाप्त होने तक ऐसी रिपोर्टों पर रोक लगाते हैं. जी न्यूज के लिए एआई एंकर ज़ीनिया एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर रही है.

2024 के लोकसभा चुनावों की सटीक भविष्यवाणी करने के बाद, ज़ीनिया इस बार उन सभी पांचों राज्यों के सीटवार पूर्वानुमान और क्षेत्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, जहां मतदान हुआ था. पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान हुआ. तमिलनाडु में 24 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ, जबकि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान पूरा हुआ. सभी पांचों क्षेत्रों के आधिकारिक परिणाम 4 मई को घोषित किए जाने हैं.

यहां पढ़ें एग्जिट पोल से जुड़े हर अपडेट…

Live Updates

  • Apr 29, 2026 6:39 PM IST
    असम में सीएम की पहली पसंद कौन?
    Zeenia Exit poll: ज़ीनिया के अनुसार हिमंता बिस्वा सरमा (52%) , गौरग गोगोई (31%), सर्बानंद सोनोवाल (10%), अखिल गोगोई (7%)
  • Apr 29, 2026 6:35 PM IST
    तमिलनाडु में नतीजों का इंतजार, DMK के लिए दांव ऊंचा
    तमिलनाडु में स्थिति बेहद गंभीर है, जहां सत्ताधारी डीएमके सत्ता-विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है. 234 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में हुए चुनाव में मतदाता पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं, ऐसे में इस मुकाबले पर सबकी नजर बनी हुई है.
  • Apr 29, 2026 6:28 PM IST
    ‘एग्जिट पोल पर नहीं करते विश्वास’
    कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले कहा, ‘हम जनता के सर्वेक्षणों पर विश्वास करते हैं, एग्जिट पोल पर नहीं. हम सभी 4 मई का इंतजार कर रहे हैं, और हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे. हमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे.’
  • Apr 29, 2026 6:24 PM IST
    कुछ ही मिनटों में जारी होंगे रिजल्ट
    कुछ ही मिनटों में यानी 6:30 बजे प्रतिबंध हटने के बाद, एग्जिट पोल के नतीजे कई प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से उपलब्ध होंगे. दर्शक टाइम्स नाउ वेबसाइट, टाइम्स नाउ सोशल मीडिया चैनल और लाइव टीवी के माध्यम से अपडेट देख सकते हैं.
  • Apr 29, 2026 6:24 PM IST
    असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान पूरा हुआ. सभी पांचों क्षेत्रों के आधिकारिक परिणाम 4 मई को घोषित किए जाने हैं.
  • Apr 29, 2026 6:23 PM IST
    पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान हुआ.तमिलनाडु में 24 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ.
  • Apr 29, 2026 6:19 PM IST
    एग्जिट पोल के नतीजे
    तमिलनाडु और पुडुचेरी के एग्जिट पोल के नतीजे LIVE: एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गया है.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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