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Experion Developers Capital Fraud Case Eow Fir Gurugram 630 Crore Rs Land Scam

खबर का असर: एक्सपेरियन ग्रुप पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 630 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में FIR दर्ज

रियल एस्टेट सेक्टर की जानी-मानी कंपनियों, एक्सपेरियन डेवलपर्स और एक्सपेरियन कैपिटल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जमीन घोटाले और धोखाधड़ी के मामले में औपचारिक रूप से FIR दर्ज कर ली है.

सांकेतिक तस्वीर

जी न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है. रियल एस्टेट जगत की नामी कंपनियों, एक्सपेरियन डेवलपर्स (Experion Developers) और एक्सपेरियन कैपिटल (Experion Capital) के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोपों में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है.

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर 630 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन से जुड़े इस घोटाले में आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है. इस मामले में न केवल भारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं, बल्कि दिवालिया कानून की धज्जियां उड़ाने का एक व्यवस्थित पैटर्न भी उजागर हुआ है.

क्या है 630 करोड़ का ‘जमीन घोटाला’?

इस पूरे विवाद की जड़ में गुरुग्राम के सेक्टर-62 स्थित एक बेशकीमती जमीन है. आरोप है कि एक्सपेरियन डेवलपर्स ने सरकारी तंत्र की आंखों में धूल झोंककर इस जमीन को अपने नाम करने के लिए साजिशों का एक गहरा जाल बुना.

दरअसल, डिग्निटी बिल्डकॉन नामक एक रियल एस्टेट समूह ने इस जमीन को खरीदने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ब्लैकस्टोन जैसी 6 वित्तीय संस्थाओं से करीब 992 करोड़ रुपये का लोन लिया था. जब कंपनी यह कर्ज नहीं चुका पाई और दिवालिया प्रक्रिया में गई, तब भ्रष्टाचार का असली खेल शुरू हुआ.

ईडी की जांच के अनुसार, एक्सपेरियन ग्रुप ने सीधे तौर पर कंपनी खरीदने के बजाय एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे 630 करोड़ की संपत्ति को महज 332 करोड़ रुपये में हथियाया जा सके.

वोटिंग पावर का खेल और सिस्टम में सेंध

ईडी के खुलासे के मुताबिक, एक्सपेरियन ग्रुप ने अपनी ही दूसरी कंपनी एक्सपेरियन कैपिटल का इस्तेमाल कर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) पर कब्जा करने की रणनीति बनाई. एक्सपेरियन कैपिटल ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 494 करोड़ का कर्ज महज 160 करोड़ रुपये (70% घाटे पर) में खरीद लिया. इससे उन्हें 50% वोटिंग राइट्स मिल गए.

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ब्लैकस्टोन से डील

इसी तरह ब्लैकस्टोन का 58 करोड़ का कर्ज करीब 25 करोड़ में खरीदकर 10% और वोटिंग पावर हासिल की गई. कानून के मुताबिक, कोई कंपनी खुद ही खरीदार और खुद ही फैसला लेने वाली (CoC सदस्य) नहीं हो सकती. लेकिन एक्सपेरियन ने 95% वोटिंग पावर पर कब्जा कर अपनी ही सहयोगी कंपनी के ‘रेजोल्यूशन प्लान’ को पास करवा लिया. यानी, “मैं ही खरीदार हूं और मैं ही तय करूंगा कि मुझे कितने में बेचना है.”

एक्सपेरियन पर आरोप है कि उसने यह कर्ज इसलिए खरीदा ताकि वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर कब्जा कर सके. क्योंकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ही तय करती है कि दिवालिया कंपनी किसे बेची जाएगी.

आलोक धीर और Alchemist ARC की संदिग्ध भूमिका

इस घोटाले में अल्केमिस्ट ARC के प्रमोटर और मशहूर कॉरपोरेट वकील आलोक धीर का नाम भी प्रमुखता से उभरा है. ईडी की जांच में अल्केमिस्ट ARC के प्रतिनिधि ने बयान दिया है कि उन पर एक्सपेरियन कैपिटल के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव डाला गया था. आलोक धीर पर आरोप है कि वे अपने कानूनी अनुभव का फायदा उठाकर फंसे हुए लोन को अपनी ही कंपनियों के जरिए हेरफेर कर खरीदते थे.

जब्त जमीन को हथियाने की कोशिश

घोटाले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस 9.32 एकड़ जमीन के लिए यह बिसात बिछाई गई, उसे ईडी ने रेलिगेयर फिनवेस्ट घोटाले के सिलसिले में पहले ही जब्त कर लिया था. एक्सपेरियन ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने ट्रिब्यूनल से यह महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई और अवैध तरीके से जमीन पर मालिकाना हक पाने की कोशिश की.

अब आगे क्या?

जी न्यूज द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद अब गेंद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पाले में है. EOW अब इस धांधली में शामिल कंपनियों के दस्तावेजों को खंगाल रही है. जल्द ही इस मामले में शामिल अधिकारियों और प्रमोटरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी. रियल एस्टेट सेक्टर में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यह मामला न केवल एक जमीन घोटाले का है, बल्कि दिवालिया प्रक्रिया से भी जुड़ा है.

(परिवेश वात्स्यायन, स्पेशल इनवेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया)