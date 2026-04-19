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Explained Supreme Court Verdict In Making Ad Hoc Contract Workers Permanent In Government Jobs

संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरी में परमानेंट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानिए नियम

Supreme Court judgment on Ad-hoc to permanent government job: क्या बिना वेकेंसी नोटिफिकेशन और इंटरव्यू के संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिना इंटरव्यू परमानेंट किए गए संविदाकर्मियों की नौकरी को बैकडोर एंट्री माना.

बिना नोटिफिकेशन और इंटरव्यू के एड-हॉक नहीं होंगे परमानेंट

Supreme Court judgment on ad hoc employees: क्या आप भी सरकारी नौकरी में एड-हॉक (Ad-hoc) पर काम कर रहे हैं और परमानेंट होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या सिर्फ सालों तक काम करने भर से कोई कर्मचारी परमानेंट (Permanent) होने का हकदार बन जाता है? आइये जानते हैं हरियाणा के संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मर्यादा और नौकरी के अधिकार को लेकर क्या-कुछ कहा है…

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद हरियाणा सरकार द्वारा 2014 में जारी की गई उन नोटिफिकेशन (Notifications) से शुरू हुआ, जिसका मकसद ग्रुप बी, सी और डी के एड-हॉक और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को परमानेंट करना था. 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इन पॉलिसियों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ये ‘उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य’ के ऐतिहासिक फैसले का उल्लंघन करती हैं. 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी मामले में सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और एड-हॉक से अपनेआप परमानेंट किए जाने को संवैधानिक नियमों का उल्लंघन माना था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में बिना नोटिफिकेशन और लोगों को आपस में कम्पीट करने का मौका दिए बिना भर्ती करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है.

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सुप्रीम कोर्ट का ‘हां’ और ‘ना’ वाला फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले में थोड़ा बदलाव किया है. एपेक्स कोर्ट ने जून 2014 वाली नोटिफिकेशन को सही माना, क्योंकि वे 1996 की पुरानी पॉलिसी का विस्तार थीं, लेकिन 7 जुलाई 2014 वाली दो अन्य नोटिफिकेशन को मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया.

नोटिफिकेशन और इंटरव्यू के बिना परमानेंट नहीं!

अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति बिना किसी सरकारी नोटिफिकेशन (Advertisement) या इंटरव्यू के हुई है, उन्हें किसी सरकारी पॉलिसी के तहत परमानेंट नहीं किया जा सकता. कोर्ट का मानना है कि ऐसी नियुक्तियां बैक-डोर एंट्री की तरह हैं, जो उन योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय है जो वेकेंसी का इंतजार करते हैं.

जुलाई 2014 की पॉलिसी क्यों हुई रद्द?

7 जुलाई 2014 वाली नोटिफिकेशन इसलिए रद्द की गई, क्योंकि इसमें उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया था, जो दिसंबर 2018 तक 10 साल पूरे करने वाले थे. कोर्ट ने कहा कि भविष्य की तारीख तय करके भर्ती के स्टैंडर्ड को हल्का करना अवैध है और यह नियमित भर्ती प्रक्रिया के रास्ते बंद कर देता है.

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क्या कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा?

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यहां ‘पूर्ण न्याय’ करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 (Article 142) के अधीन मिले विवेकाधिकार शक्ति का इस्तेमाल किया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो कर्मचारी जुलाई 2014 की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उन्हें उनके पद के न्यूनतम वेतनमान (Lowest Pay Scale) पर रखा जाएगा. कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार को कर्मचारियों की कमी दूर करने का हक है, लेकिन इसके लिए भर्ती तय नियमों, जैसे आरक्षित पद और एलिजिबिलिटी, को दरकिनार नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया कि सरकारी सेवा में परमानेंट होना कोई तोहफा नहीं है, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका पालन किया जाना अनिवार्य है.