Kerala में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में जोरदार धमाके, एक की मौत, 36 लोग घायल, अमित शाह ने सीएम से बात की

Kerala Blast Update: केरल के कलामासेरी में एक कन्वेंशन सेंटर में रविवार सुबह हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए. एर्नाकुलम के डीएम ने बताया कि ब्लास्ट से 10 लोग गंभीर रूप से जल गए, इनमें से 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए एस्टर मेडी सिटी में ट्रांसफर किया जा रहा है. कुल घायल 36 लोग हुए हैं. सूत्रों के मुताबिक, टिफिन बॉक्स में IED रखा हुआ था. राज्य सरकार ने पीड़ित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 04842360802 और 7907642736 जारी किया है.

कलामासेरी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल धमाके की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. यह भी पुष्टि नहीं हो सकी है कि मौके पर एक से ज्यादा धमाका तो नहीं हुआ. अधिकारी के मुताबिक, धमाका कथित तौर पर एक ईसाई समूह के कन्वेंशन सेंटर पर हुआ. उन्होंने बताया कि सुबह नौ बजे धमाके की सूचना वाला फोन आया और पुलिस की मदद मांगी गई. टेलीविजन चैनल पर प्रसारित घटना के दृश्यों में बड़ी संख्या में दमकल कर्मियों और पुलिस कर्मियों को घटनास्थल से लोगों को निकालते हुए देखा जा सकता है.

कन्वेंशन सेंटर के अंदर हुए धमाके के विचलित करने वाले दृश्यों में हॉल में कई जगहों पर आग लगी नजर आ रही है, जिससे डरे लोग चिल्लाते दिख रहे हैं. धमाके के बाद सैकड़ों लोग कन्वेंशन सेंटर के बाहर खड़े नजर आए. केरल के विपक्ष के नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीडी सतीसन ने कहा, मुझे बताया गया कि दो धमाके हुए और आग लग गई.सबसे पहले एक बड़ा धमाका हुआ.दूसरा छोटा धमाका था. एक महिला की मौत हो गई और 25 लोग अस्पताल में हैं. 25 में से 6 लोग ICU में हैं. लगभग 2,000 लोग उस समय उपस्थित थे. वहीं, कमिटी के सदस्य साजू ने कहा, “यह एक दुर्घटना थी.हम सब बाहर भागे. हम बस इतना ही जानते हैं. सभी सुरक्षित बाहर निकलें. अभी हम बस इतना ही कह सकते हैं. हम अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि स्थिति क्या है.

#WATCH | Visuals from Ernakulam, Kerala where one person died, and several injured in an explosion at a Convention Centre in Kalamassery https://t.co/hir8k808v2 pic.twitter.com/305HuzA4gg

— ANI (@ANI) October 29, 2023