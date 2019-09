बटाला: पंजाब में गुरदासपुर जिले के बटाला में बुधवार को एक पटाखा फैक्टरी में विस्फोट होने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. पंजाब पुलिस ने कहा कि मलबे में अनेक लोगों के फंसे होने की आशंका है और राहत अभियान जारी है.

Gurdaspur Sub-Divisional Magistrate, Deepak Bhatia: 16 people have died and 10 people have been injured in the fire. https://t.co/Uiza9tMNoz

