श्रीनगर: विदेश मंत्री एस़ जयशंकर सोमवार को औचक दौरे पर कश्मीर पहुंचे और ईरान में फंसे लोगों व छात्रों के परिजन से मुलाकात की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री सेना के एक वरिष्ठ कमांडर से घाटी में सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी लेंगे. उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री सोमवार सुबह औचक दौरे पर घाटी पहुंचे. जयशंकर ने यहां डल झील के किनारे स्थित कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन परिसर में लोगों से मुलाकात की. धिकारियों ने बताया कि ईरान में फंसे लोगों के करीब 100 परिजन परिसर में एकत्र हुए थे.

Jammu&Kashmir: External Affairs Minister Dr S Jaishankar interacted with parents of students stuck in Iran, in Srinagar today,&assured them that Indian Embassy in Iran is monitoring students’ welfare; says,”We’re committed to facilitating their early return to India”.#Coronavirus pic.twitter.com/tQzakOPmYn

— ANI (@ANI) March 9, 2020