नई दिल्ली: LAC पर चीन के साथ सीमा पर पैदा हुए हालात की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शाम को एक बार फिर बड़ी बैठक की. इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवाणे भी शामिल हुए. इससे पहले उन्होंने दिन में भी एक बैठक की थी जिसमें सीडीएस के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए.

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ 'हिंसक टकराव' के दौरान भारतीय सेना का एक अधिकारी और दो जवान शहीद हो गए. सेना ने यह जानकारी दी. चीन की सीमा पर लगभग 45 साल बाद, भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की इस तरह शहादत की पहली घटना है.

Delhi: External Affairs Minister S Jaishankar, Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat and Army Chief General MM Naravane leave from the residence of Defence Minister Rajnath Singh. This is the second successive review meeting in a day.

