अबू धाबी: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात की और उनके साथ कोविड-19 के बाद भारत और खाड़ी देश के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की. जयशंकर ने भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए अल मकतूम का आभार व्यक्त किया और रेखांकित किया कि भारत इस मुश्किल वक्त के दौरान सभी मामलों में यूएई का एक विश्वसनीय साझेदार रहा है.

जयशंकर ने ट्वीट किया कि यूएई के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक अल मकतूम से मुलाकात की. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी पत्र सौंपा. साथ में भारतीय समुदाय का खयाल रखने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. विदेश मंत्री ने एक्सपो 2020 में भारतीय मंडप का भी दौरा किया और मंडप की प्रगति की समीक्षा की जो कला और संस्कृति के अलावा नवाचार और प्रौद्योगिकी में भारत की ताकत प्रदर्शन करती है.

Underlined that India had been a reliable partner in all respects during this difficult period. Discussed prospects for our economic cooperation in the post- COVID era.

