नई दिल्लीः कश्मीर को लेकर मध्यस्थता करने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणी की वजह से परेशानी में घिरी मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके तरह से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था. ट्रंप ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर मसले को सुलझाने में मध्यस्थता करने का अनुरोध किया था. इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है और पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय तरीके से ही किया जाएगा.

#WATCH: EAM S Jaishankar speaks in Rajya Sabha over the statement of US President Donald Trump that Prime Minister Narendra Modi had asked him to mediate in Kashmir issue. He says, “I would like to categorically assure the House that no such request has been made by PM Modi…” pic.twitter.com/gWjAa32bMO

— ANI (@ANI) July 23, 2019