नई दिल्‍ली: गुजरात में बीते दिनों से तेज बारिश से राज्‍य के कई इलाकों में बाढ़ हैं और इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को जामनगर, द्वारका और कच्‍छ में आज भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. बहुत भारी वर्षा गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर और राजकोट में होगी.

सौराष्‍ट्र के लगभग सभी जिलों में आज भारी बारिश होगी. हालांकि कल बुधवार से कुछ राहत की उम्‍मीद है. वहीं राज्‍य की कई नदियां उफान पर हैं और इनमें कई जानवर तक बहते हुए नजर आए.

Extremely heavy rainfall is expected in Jamnagar, Dwarka & Kutch. Very heavy rainfall will lash Gir Somnath, Junagarh, Porbandar & Rajkot. Almost all the districts in Saurashtra will receive heavy rainfall today. Some relief expected tmrw: Director, Meteorological Dept, Ahmedabad pic.twitter.com/oicYv4fRjH

