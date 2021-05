Facebook, Whatsapp, Twitter Ban: बहुचर्चित सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर क्या बंद होने वाले हैं. यह सवाल सभी के मन में है. ऐसा इसलिए क्योंकि IT के नए नियम को लेकर आज आखरी दिन है. IT के नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी के दिन की गई थी. इस दौरान सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महीने की समय सीमा दी गई थी. इस समय सीमा के समाप्त होने से पूर्व ही Facebook की तरफ से जवाब सरकार को दे दिया गया है. वहीं Twitter और Instagram की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. ऐसे में अब अगर भारत सरकार चाहे तो इन सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. Also Read - क्या आज से बैन हो जाएंगे Facebook, Twitter और Instagram, आखिर क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

हालांकि अबतक इंस्टाग्राम और ट्विटर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. बता दें कि नए सोशल मीडिया गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को अपना कारोबार चलाने की छूट दी गई है लेकिन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों के हो रहे दुरुपयोग व आपतिजनक कंटेंट को रोकना जरूरी है. नई गाइडलाइन के मताबिक अगर किसी आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ शिकायत की जाती है तो सोशल मीडिया साइट्स को उस पोस्ट को हटाना होगा.

अब क्या है विकल्प

सोशल मीडिया कंपनियां अब नए आईटी नियमों के तहत आएंगी. ऐसे में अगर सोशल मीडिया कंपनियों पर इस बाबत कोई एक्शन लिया जाता है तो वह भारत सरकार से समयसीमा की अवधि को बढ़ाने का आग्रह कर सकती है या फिर सोशल मीडिया कंपनिया कोरोना महामारी का हवाला दे सकती है. हो सकता है कंपनियों के आग्रह पर इस समय सीमा की अवधि को सरकार बढ़ा दे. बता दें नए आईटी एक्ट के मुताबिक सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से Internediary के दर्जे को छीन सकती है.