Facebook-Instagram Down: सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) की सर्विस में एक बार फिर से शुक्रवार को समस्या आ गई थी, जिससे यूजर्स को फिर से काफी परेशानी हुई. एक सप्ताह में दूसरी बार ऐसा हुआ है. जिसके बाद फेसबुक ने यूजर्स से माफी मांगी है और कहा है कि-सेवा अब बहाल हो गई है. फेसबुक ने कहा कि आज हुई समस्या का सोमवार की समस्या से कोई लेना देना नहीं है.

फेसबुक ने बयान जारी कर माफी मांगी और बताया कि, "कुछ लोगों को हमारे ऐप्स तक पहुंचने में परेशानी हो रही है, हम चीजों को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं. वहीं इंस्टाग्राम की तरफ से भी बयान जारी कर कहा गया कि "हमें बहुत खेद है और इसे ठीक करने के लिए जितनी जल्दी हो सके काम कर रहे हैं."

बता दें कि कुछ यूजर्स को शुक्रवार देर रात (भारतीय समयानुसार) एक सप्ताह में दूसरी बार सर्वर डाउन होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा सोशल मीडिया के इन दोनों प्लेेटफार्म ने बयान जारी कर अपने उन यूजर्स से माफी मांगी है जिन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

“Things have been fixed, and everything should be back to normal now,” states Instagram after it went down for a few hours pic.twitter.com/xTxzYnLk9f — ANI (@ANI) October 8, 2021

बता दें कि सर्विस बाधित होने पर इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स से माफी मांगी और कहा कि टीम समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास कर रही है. माफी मांगते हुए इंस्टाग्राम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर कहा, ‘हम जानते हैं कि आपमें से कुछ को अभी इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में परेशानियां आ रहीं होंगी। हमें इस बात का दुख है जल्द से जल्द इसे सही करने के लिए काम किया जा रहा है.’

“Some people are having trouble accessing our apps, we’re working to get things back to normal as quickly as possible,” Facebook in a statement after it went down pic.twitter.com/fIEtroMJUE — ANI (@ANI) October 8, 2021

सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक ने भी सर्विस बाधित होने पर अपने यूजर्स से माफी मांगी थी और कहा था कि समस्या को ठीक करने में टीम जुटी हुई है.

“We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.,” Instagram issues a statement after it goes down for some users, second time this week. pic.twitter.com/8Cv6LqG5K2 — ANI (@ANI) October 8, 2021

बता दें कि इसी सप्ताह सोमवार को करीब 7 घंटे तक यूजर्स ने वाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम न चलने के कारण परेशानियों का सामना किया था. वेब मानिटरिंग ग्रुप Downdetector के अनुसार सोमवार के बाद फिर से शुक्रवार को 36,000 से अधिक यूजरों को इंस्टाग्राम पर परेशानी का सामना करना पड़ा है. वहीं फेसबुक पर भी 800 से अधिक ऐसे मामले रिपोर्ट किए गए जिसमें यूजर्स मैसेजिंग प्लेटफार्म का इस्तेमाल नहीं कर पाए.