Facebook, Twitter and Instagram in India Update: क्या दो दिन में Facebook, Twitter और Instagram बंद हो जाएंगे? क्या भारत सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दो दिन बाद ब्लॉक कर देगी? दरअसल दो दिन बाद नए आईटी नियम लागू होने वाले हैं. बता दें कि भारतीय माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू (Koo) ने शनिवार को कहा कि उसने इस महीने के आखिर में निर्धारित समयसीमा से पहले डिजिटल मंच के लिए नए दिशानिर्देशों का पालन कर लिया है. लेकिन बाकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media) ने अभी तक ऐसा नहीं किया है.

गौरतलब है कि सरकार ने गत 25 फरवरी को फेसबुक (Facebook in India), इंस्टाग्राम (Instagram in India) और ट्विटर (Twitter in India) जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ज्यादा कड़े नियमों की घोषणा की थी जिसके तहत उन्हें अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की गयी सामग्री को 36 घंटे में हटाना पड़ेगा और भारत में कार्यरत किसी अधिकारी के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी.

सरकार ने 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंच' की परिभाषा तय करते हुए कहा था कि इसके लिए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या कम से कम 50 लाख होनी चाहिए. सोशल मीडिया के इन मंचों को नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत अतिरिक्त दायित्वों का पालन करना होगा जिनका उद्देश्य इन मंचों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है. सरकार ने फरवरी में ये दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा था कि नये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इस तरह के सोशल मीडिया प्रदाताओं को इनका पालन शुरू करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा.

कू ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसकी निजी नीति, उपयोग की शर्तें और सामुदायिक दिशानिर्देश महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंचों पर लागू होने वाले नियमों की जरूरतों का पालन करते हैं. कू के करीब 60 लाख उपयोगकर्ता हैं जिसके साथ वह नये दिशानिर्देशों के अधीन आने वाले मंचों में एक बन जाती है.

