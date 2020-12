Fact Check: सोशल मीडिया पर एक मैसेज एक वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार देश के सभी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप (Free Laptop) दे रही है. मैसेज से साथ एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है. हालांकि यह न्यूज फेक न्यूज है और मोदी सरकार इस तरह की कोई योजना नहीं चला रही है. PIB Fact Check की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है और यह दावा गलत है. Also Read - संघ से जुड़े संगठन ने कहा- कृषि कानूनों में बदलाव करे मोदी सरकार

इससे पहले एक टेक्स्ट मैसेज वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत आपको 70 हजार रुपये मिलेंगे. ये मैसेज लोगों के मोबाइल पर आ रहे थे, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री पेंशन योजना (PM Pension Yojana) के तहत 70 हजार रुपये पाने के हकदार है. हालांकि इस मैसेज की जब पड़ताल की गई तो यह गलत पाया गया. PIB की Fact Check में यह दावा भी गलत पाया गया.

