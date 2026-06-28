Fact Check: पुराने नोटों को लेकर फैली अफवाह- क्या वाकई में 30 जून के बाद बंद हो जाएंगे पुराने ₹10, ₹20, ₹50 और ₹100 के नोट? जानें सच

पुराने नोटों को लेकर लोगों में एक बार फिर नोटबंदी जैसी चिंता पैदा हो गई थी. हालांकि, बैंक और RBI ने स्पष्ट किया है कि 2005 से पहले के नोट अब भी वैध हैं और उन्हें बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

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RBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिया बड़ा जवाब (image AI)

सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि 30 जून के बाद 2005 से पहले के नोट बंद हो जाएंगे.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कोई आदेश जारी होने से इनकार किया.

RBI ने भी पुराने नोटों को बंद करने की कोई घोषणा नहीं की है.

2005 से पहले के महात्मा गांधी सीरीज़ वाले नोट अब भी कानूनी रूप से मान्य (लीगल टेंडर) हैं.

Fact Check: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि 30 जून 2026 के बाद 2005 से पहले के महात्मा गांधी सीरीज़ वाले नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इस दावे पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सफाई दी है. मीडिया में भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के एक सर्कुलर में 30 जून के बाद ₹10, ₹20, ₹50 और ₹100 के नोट वापस लेने का आदेश दिया गया है. इससे लोगों में चुपचाप नोटबंदी होने की चिंता पैदा हो गई. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने कुछ पुराने नोटों को बंद करने का आदेश जारी किया है, और संकेत दिया गया था कि दूसरे बैंक भी ऐसा कर सकते हैं. हालांकि, बैंक के स्पष्टीकरण ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है. इसने यह भी पुष्टि की कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है, और वायरल दावे को गुमराह करने वाला बताया. हालांकि, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने अपने फ़ेसबुक पेज पर इन रिपोर्टों को फ़ेक न्यूज़ (झूठी खबर) बताते हुए खारिज कर दिया और साफ़ किया कि ऐसा कोई नोट वापस नहीं लिया जा रहा है.

बैंक ने कहा: “एक गलत मैसेज फैल रहा है जिसमें दावा किया गया है कि 30 जून 2026 के बाद बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र की शाखाओं में 2005 से पहले के ₹10, ₹20, ₹50 और ₹100 के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र साफ़ करता है कि यह जानकारी गलत है. ग्राहकों से अनुरोध है कि वे ऐसे मैसेज पर विश्वास न करें या उन्हें शेयर न करें, और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें.”इस पोस्ट में #FakeMessageAlert हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था.

RBI के आदेश में असल में क्या कहा गया था?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2015 में एक सूचना में कहा था कि 2005 से पहले के महात्मा गांधी सीरीज़ वाले नोटों का चलन काफी कम हो गया है और लोगों को ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बदलने की अनुमति दी थी. हालांकि, उसने साफ़ तौर पर कहा था कि ये नोट कानूनी रूप से मान्य (लीगल टेंडर) बने रहेंगे. RBI ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नकली नोटों को रोकने के लिए नए नोटों में बेहतर सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. केंद्रीय बैंक ने कभी भी पुराने नोटों को बंद करने की कोई योजना घोषित नहीं की. इसके उलट दावा करने वाली वायरल बात गलत है – बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने भी इस स्पष्टीकरण को दोहराया है.

देखें बैंक ने क्या कहा-