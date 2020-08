Schools Reopen in India from September: देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. लगभग 20 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं जब से लगातार 50 हजार से अधिर कोरोना के मामले प्रतिदिन आ रहे हैं. कोरोना रफ्तार के साथ फैल रहा है इस बीच देश में एक सितंबर से दोबारा स्कूल खुलने की खबरे भी तेजी से सामने आ रही है. इन खबरों को लेकर कई सारे अभिभावक असमंजस की स्थिति में आ गए है कि बच्चों को स्कूल भेजना ठीक रहेगा या नहीं. एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि अब भी ज्यादा लोग कोरोना संकट के बीच अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते. Also Read - School Reopen Latest News: स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय कर रहा मंथन, MHA के निर्णय के बाद सितंबर से हो सकता है ओपन

Schools Coolege Restart in across India from 1 September, Check here Fact

बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से मार्च के तीसरे सप्ताह से देशभर में स्कूल कॉलेज सहित सभी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं. कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि 1 सितंबर 2020 से देश में दोबारा स्कूल खोल दिए जाएंगे. हालांकि अभी तक इस बारें में शिक्षा मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है. एक सितंबर से स्कूल खोलने के जितने भी दावे किए जा रहे हैं उन सभी के पीछे कोई भी ठोस आधार नहीं है.

अभी तक स्कूल खोलने को लेकर किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है. लगातार आ रही खबरों की वजह से अभिभावक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या किया जाए. ज्यादातर पैरेंट्स अभी भी मान रहे हैं कि फिलहाल स्कूल खोलने का अभी सही समय नहीं है.

गृहमंत्रालय ने 31 अगस्त तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. एक सितंबर से देश में अनलॉक का चौथा चरण शूरू होने जा रहा है ऐसे में यह बस उम्मीद है कि इतने दिनों की पढ़ाई रुकने के बाद एक सितंबर से दोबारा स्कूल खोल दिए जाएंगे.