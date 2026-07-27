'...तो फिर सड़कों पर उतरेंगे कॉकरोच', CJP ने सरकार को अब किसलिये दी कल तक की डेडलाइन!

CJP ने FIR तुरंत वापस लेने, हिरासत में लिए गए युवाओं को रिहा करने और मंगलवार 28 जुलाई तक कानूनी सुरक्षा पर लिखे हुए एग्रीमेंट की एक कॉपी देने की मांग की. ऐसा नहीं करने पर उसने देश भर में फिर से प्रदर्शन की चेतावनी दी.

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CJP ने FIR तुरंत वापस लेने, युवाओं को रिहा करने और मंगलवार 28 जुलाई तक एग्रीमेंट की एक कॉपी देने की मांग की. (Photo: ANI)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार (जुलाई, 27, 2026) को केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है. CJP ने आरोप लगाया गया कि सरकार ने उस एग्रीमेंट को तोड़ा है, जिसके कारण 37 दिन का NEET आंदोलन खत्म हुआ था. ट्विटर (X) पर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लिखे एक पोस्ट में CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बिहार और बंगाल में छात्रों को हिरासत में लिए जाने और दिल्ली-यूपी में पुलिस रेड का ज़िक्र किया.

…नहीं तो फिर होगा देशव्यापी प्रदर्शन

आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई पुलिस एक्शन न लेने के एग्रीमेंट का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है. बिहार और बंगाल में सैकड़ों स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है. दिल्ली और दूसरे राज्यों में सैकड़ों पर नजर रखी जा रही है/उन्हें परेशान किया जा रहा है. आशुतोष रांका ने कहा, ‘दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वालों को लॉजिस्टिक्स के साथ सपोर्ट करने वाले वॉलंटियर्स को हिरासत में लेने की कई रिपोर्ट आ रही हैं.’ CJP ने FIR तुरंत वापस लेने, हिरासत में लिए गए युवाओं को रिहा करने और मंगलवार तक (जुलाई, 28, 2026) कानूनी सुरक्षा पर लिखे हुए एग्रीमेंट की एक कॉपी देने की मांग की. ऐसा न करने पर उसने देश भर में फिर से प्रदर्शन करने की चेतावनी दी.

Dear @JPNadda @DrJitendraSingh ji, We are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protestors. Hundreds of students have been arrested in Bihar and Bengal, and hundreds are being surveilled/harrassed in Delhi and other states. Multiple… — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 27, 2026

‘सभी FIR तुरंत वापस ली जाएं’

आशुतोष रांका ने कहा, ‘हम मांग करते हैं कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सभी FIR तुरंत वापस ली जाएं, स्टूडेंट्स को रिहा किया जाए और दिल्ली पुलिस/सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ​BJP से जुड़े राज्यों की पुलिस (हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक) भविष्य में कोई FIR दर्ज न करें. ऐसा न होने पर हमें फिर से प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.’ रांका ने कहा, ‘हम यह भी मांग करते हैं कि कानूनी मामलों पर लिखित समझौता कल तक हमारे साथ शेयर किया जाए.’ मालूम हो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई को CJP ने आंदोलन वापस ले लिया गया था. तब सरकार CJP और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ केस वापस लेने, पुलिस की धमकी रोकने और एंटी-पेपर लीक कानून लाने पर सहमत हुई थी.

इससे पहले दिन में, CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने असम, बंगाल और बिहार में छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किए जाने की खबरों पर चिंता जताई. सौरव ने केंद्र से उनकी तुरंत रिहाई और FIR वापस लेने का अनुरोध किया. ट्विटर पोस्ट में सौरव दास ने कहा, ‘इस तरह का भरोसा तोड़ना युवाओं के लिए बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के यह भरोसा दिलाने के बाद कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई सज़ा देने वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी, पार्टी ने अपना देशव्यापी विरोध वापस ले लिया था.

Dear @JPNadda @DrJitendraSingh ji, We are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protestors. Hundreds of students have been arrested in Bihar and Bengal, and hundreds are being surveilled/harrassed in Delhi and other states. Multiple… — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 27, 2026

सौरव ने कहा, ‘हम कई रिपोर्टों के पहुंचने से बहुत चिंतित हैं. हमें अलग-अलग राज्य एजेंसियों, खासकर असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में स्टूडेंट्स और दूसरे प्रोटेस्टर्स को टारगेट करने, हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की जानकारी है. कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना देशव्यापी प्रोटेस्ट तभी वापस लिया था जब भारत सरकार ने हमें भरोसा दिलाया कि BJP या NDA शासित किसी भी राज्य में, अभी या भविष्य में, किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई सजा वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसलिए, इन राज्यों से आ रही रिपोर्टें बहुत चिंता की बात हैं.’

हर प्रदर्शनकारी को मिलेगी कानूनी मदद

प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद का भरोसा दिलाते हुए दास ने कहा, ‘सबसे पहले हम हर प्रोटेस्टर को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी लीगल टीम पहले से ही संबंधित राज्यों के शानदार वकीलों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, ताकि हिरासत में लिए गए लोगों को हर मुमकिन कानूनी मदद दी जा सके. यह पहले दिन से ही हो रहा है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘हम भारत सरकार, खासकर जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से अपील करते हैं कि वे हमें दिए गए भरोसे का तुरंत सम्मान करें, जिसमें हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई पक्की की जाए. साथ ही यह निर्देश दिया जाए कि देश में कहीं भी किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती या बदले की कार्रवाई न की जाए.