मंगेतर को करना चाहता था इम्प्रेस! जानिये मुंबई में PMO के फेक ID के साथ पकड़े गये युवक ने क्या-क्या बताया

पुलिस ने रोहन के अलावा उसके बॉडीगार्ड और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब उसके ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले तीसरे आरोपी प्रतीमेश की तलाश कर रही है.

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रोहन पारिख और उसके बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे को मुंबई के BKC स्थित एक शॉपिंग मॉल से गिरफ्तार किया गया था.

मुंबई में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का फर्जी पहचान पत्र रखने के मामले में गिरफ्तार युवक को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. जांच में पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर अपनी मंगेतर और होने वाले ससुराल वालों को इम्प्रेस करना चाहता था. 24 साल का युवक खुद को केंद्र सरकार में बेहद प्रभावशाली अधिकारी के तौर पर पेश कर उन पर अपना रौब जमाना चाहता था. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी रोहन पारिख और उसके बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे को सोमवार (सितंबर, 07, 2026) को मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित एक शॉपिंग मॉल से गिरफ्तार किया गया.

यह जगह उस आयोजन स्थल के करीब थी, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था. कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में होना था. गिरफ्तारी के समय रोहन के पास कथित तौर पर PMO का फर्जी आईडी कार्ड था, जबकि उसके बॉडीगार्ड के पास से बंदूक बरामद हुई. शुरुआत में इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था. हालांकि, जांच आगे बढ़ने पर जो कहानी सामने आई, वह किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगी.

मंगेतर के सामने जमाना चाहता था रौब!

जांचकर्ताओं के मुताबिक, रोहन की हाल ही में सगाई हुई थी. वह अपनी मंगेतर और उसके परिवार के सामने खुद को केंद्र सरकार में एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पेश करना चाहता था. कथित तौर पर इसी मकसद से उसने PMO से सीधे संपर्क और पहुंच होने का झूठा दावा करने की योजना बनाई. पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि साल 2025 में रोहन ने कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से एक डिजिटल पहचान पत्र तैयार किया था. यह ID देखने में आधिकारिक PMO पहचान पत्र जैसी दिखाई देती थी.

Mumbai, Maharashtra: The two men arrested by the BKC Police for attempting to enter a high-profile event venue using a fake PMO ID and carrying a licensed firearm have been remanded to Crime Branch custody until September 11. The case involves serious BNS charges, including… pic.twitter.com/nvTz2o7JfD — IANS (@ians_india) September 8, 2026

VVIP एंट्री से पहुंचने की थी तैयारी

अपनी बनाई झूठी पहचान को साबित करने के लिए रोहन ने कथित तौर पर Jio वर्ल्ड प्लाजा तक पहुंचने की योजना बनाई थी. पुलिस के मुताबिक, उसने पहले भी अकेले वहां जाकर दो बार इलाके की रेकी की थी. उसका प्लान VVIP एंट्री प्वाइंट से अंदर जाने और अपने होने वाले ससुराल वालों के सामने अपना प्रभाव दिखाने का था. मामले में रोहन के अलावा उसके बॉडीगार्ड और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब उसके ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले तीसरे आरोपी प्रतीमेश बागुल की तलाश कर रही है.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और VVIP सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन से जुड़ी कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी पहचान पत्र तैयार करने और पूरी योजना को अंजाम देने में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं.