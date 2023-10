Delhi शराब घोटाले में 5 दिन की ED रिमांड पर बोले AAP नेता Sanjay Singh- 'चाहे फांसी पर चढ़ा दें, हम डरेंगे नहीं' 

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh News) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue court) ने 5 दिन के लिए ED की रिमांड में भेज दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई. पेशी के दौरान ED ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी, हालांकि कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की कस्टडी ही मंजूर की. संजय सिंह 10 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहेंगे.

वहीं, कोर्ट में पेशी के बाद बाहर आते समय पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा कि चाहे फांसी पर चढ़ा दें फिर भी हम डरेंगे नहीं. संजय सिंह ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और इसका कोई आधार नहीं है. हम डरने वाले नहीं हैं, हम जवाबी लड़ाई लड़ेंगे.’

#WATCH | AAP MP Sanjay Singh sent to ED remand till October 10 in Delhi Excise policy case, says, “…False and baseless allegations, we are not scared, we will fight back.” pic.twitter.com/r75eQFaehl

— ANI (@ANI) October 5, 2023