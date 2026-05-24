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Falta election result: जहांगीर खान को कितने वोट मिले? फाल्टा सीट पर कौन आगे, कौन पीछे? यहां देखें अपडेट

Falta re-poll election results 2026: पश्चिम बंगाल की फाल्टा (144) विधानसभा सीट पर 21 में से छठे राउंड की गिनती के बाद भाजपा के देबांशु पांडा 37,474 वोटों के साथ शीर्ष पर हैं. माकपा के शंभू नाथ कुर्मी 17,773 वोटों के साथ दूसरे, कांग्रेस के अब्दुर रज्जाक मोल्ला 3,784 वोटों के साथ तीसरे और टीएमसी के जहांगीर खान 1,904 वोटों के साथ चौथे नंबर पर चल रहे हैं.

Published date india.com Published: May 24, 2026 12:08 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Falta assembly election seat
फाल्टा सीट पर बीजेपी के देबांशु पांडा सबसे आगे

Falta re-poll election result: पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट री-पोल के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं. 21 में से राउंड 6 की गिनती पूरी हो चुकी है. इस सीट पर टीएमसी के नेता जहांगीर खान चौथे स्थान पर खिसक गए हैं. वहीं, जीत को लेकर बीजेपी के देबांशु पांडा और माकपा के शंभू नाथ कुर्मी में टक्कर जारी है. आइए जानते हैं कि इस सीट पर कौन आगे चल रहा है और बाकी कैंडिडेट का क्या हाल है…

फाल्टा सीट पर किसे मिली बढ़त?

फाल्टा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कैंडिडेट देबांशु पांडा ने बड़ी बढ़त बना ली है. छठे राउंड की गिनती के बाद वे 37,474 वोट हासिल कर सबसे आगे चल रहे हैं. वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 19,701 वोटों के बड़े अंतर से आगे हैं.

दूसरे नंबर पर कौन है?

इस सीट पर दूसरे नंबर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) के उम्मीदवार शंभू नाथ कुर्मी हैं. उन्हें अब तक कुल 17,773 वोट मिले हैं और वे भाजपा कैंडिडेट देबांशु पांडा से पीछे चल रहे हैं.

फाल्टा में 6ठें राउंड की गिनती के बाद का हाल

फाल्टा में 6ठें राउंड की गिनती के बाद का हाल

जहांगीर खान को मिले कितने वोट?

तृणमूल कांग्रेस (AITC या TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान के लिए यह राउंड काफी निराशाजनक रहा है. वे केवल 1,904 वोट पाकर चौथे स्थान पर पिछड़ गए हैं. हालांकि, वोटिंग से पहले ही उन्होंने मीडिया के सामने चुनाव से अपना नाम वापस लेने का ऐलान किया था.

कांग्रेस को मिले कितने वोट?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट अब्दुर रज्जाक मोल्ला तीसरे स्थान पर हैं. उन्हें अब तक कुल 3,784 वोट मिले हैं. वहीं, निर्दलीय कैंडिडेट्स की बात करें तो चंद्रकांत रॉय को 277 वोट और दिप हाटी को महज 64 वोट हासिल हुए हैं. इसके अलावा, इस क्षेत्र के 229 मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को वोट न देते हुए ‘नोटा’ (NOTA) का बटन दबाया है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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