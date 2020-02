Delhi violence: उत्‍तर पूर्वी दिल्‍ली में हिंसा के दौरान हुई इंटेलिजेंसी ब्यूरो (आईबी) के 26 वर्षीय एएसआई अंकित शर्मा की हत्‍या को लेकर उनके परिवार ने आप पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप लगाया है. हालांकि, आप पार्षद ताहिर हुसैन ने बृहस्पतिवार आईबी के कर्मचारी की हत्या में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है.

बता दें कि आईबी के एएसआई अंकित शर्मा मंगलवार को लापता हो गए थे. बुधवार को उनका शव उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित चांद बाग इलाके में उनके घर के पास एक नाले से मिला था.

Tahir Hussain, AAP councilor: I am very sad to hear about the death of IB officer Ankit Sharma. He should get justice. I am not involved in this incident. There should be a thorough investigation of this matter. pic.twitter.com/J23sBvBmaU

