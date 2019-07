नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में लुटेरों के इतने हौसले बुलंद है कि वे लोगों के घरों की पार्किंग में ही जाकर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. लोगों को जहां अपने घरों से बाहर जाने पर लूट का भय सताता है, तो ये वीडियो देखकर उन्‍हें अपने घर पर भी लूट का और डर लगने लगेगा. क्‍या आप कभी सोचते हैं कि बाहर से रात में घूमकर लौटें तो घर की पार्किंग में लूट के शिकार हो सकते हैं. जी हां, राजधानी के मॉडल टाउन इलाके में हुई इस खौफनाक वारदात का वीडियो सामने आया है, क्‍योंकि सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. लूट-पाट कर जब ये तीनों हमलावर भाग रहे थे तब पुलिस ने उन्हें घेर लिया. पुलिस से घिर जाने पर उन्होंने गश्ती दल पर गोलियां चलाईं. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. लेकिन हमलावर वहां से भागन में सफल हो गए. उन्हें ढूढने में पुलिस जुटी हुई है.

ये वीडियो रविवार की देर रात यानि सोमवार अलसुबह तीन बजे का है. राजधानी के मॉडल टाउन इलाके का एक परिवार संडे को कार से बाहर घूमने गया हुआ था. ये फैमिली (रविवार-सोमवार की दरम्‍यानी रात) देर रात तीन बजे वापस घर लौटी. पति जब पार्किंग में कार खड़ी करने लगा तो उसे लगा कि कोई यहां और भी है. उसने कार को पा‍र्किंग में खड़ी की और पत्‍नी कार में ही बैठी रही. पति जैसे ही कार से उतरकर पीछे तरफ देखने गया तो तीन नकाबपोश हथियार लिए हुए सामने आ गए. इन लुटेरों ने उसे गनप्‍वाइंट की नोट पर डराया धमकाया और लूटपाट की.

