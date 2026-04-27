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9 महीने की बच्ची को नाले में फेंक आई मां, पूछने पर बोली- पहले ही 5 बच्चों की जिम्मेदारी से हूं परेशान...

हरियाणा के फरीदाबाद में एक मां ने अपनी 9 महीने की बच्ची को नाले में फेंक दिया. CCTV से खुलासा हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आर्थिक तंगी और पारिवारिक दबाव को वजह बताया जा रहा है.

Haryana Crime News: हरियाणा के फरीदाबाद में एक 9 महीने की मासूम बच्ची का शव नाले में मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मामले की जांच के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया, उसने लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया. इस घटना के पीछे कोई और नहीं, बल्कि खुद बच्ची की मां ही निकली.

ये मामला 23 अप्रैल की सुबह सामने आया, जब स्कूल जा रहे दो बच्चों ने पल्ला इलाके में नाले में एक बच्ची का शव देखा. बच्चों ने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई.

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला बच्ची को गोद में लेकर नाले की ओर जाती दिखाई दी। कुछ देर बाद वही महिला अकेली लौटती नजर आई. यही फुटेज पूरे मामले की कड़ी बन गई और पुलिस ने महिला की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया.

महिला ने क्या बताया

पूछताछ में महिला ने जो बताया, वह बेहद चौंकाने वाला था. उसने कबूल किया कि उसने ही अपनी बच्ची को नाले में फेंका था. पुलिस के अनुसार, महिला ने बताया कि उसके पांच बच्चे हैं. चार बेटे और सबसे छोटी ये बेटी. उसका पति लकवाग्रस्त है और घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है. वह दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार चलाती है और आर्थिक स्थिति बेहद खराब है.

महिला ने ये भी बताया कि उसने बच्ची को उस समय नाले में फेंका जब वह सो रही थी. पुलिस के मुताबिक, ये कदम उसने मजबूरी और तनाव में उठाया. हालांकि, इस तरह की घटना ने समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, जहां एक मां को इतना कठोर फैसला लेना पड़ता है.

बिहार की रहने वाली है महिला

पुलिस ने बताया कि महिला मूल रूप से बिहार के मधुबनी की रहने वाली है और काम की तलाश में कई साल पहले फरीदाबाद आई थी. यहां वह अपने परिवार के साथ झुग्गी इलाके में रह रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. फिलहाल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे बच्ची की मौत की असली वजह साफ हो सकेगी. साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे और कोई कारण या व्यक्ति तो नहीं है.

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