Farm Laws Repealed: एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की घोषणा की. एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों में इससे खुशी की लहर है. किसानों ने आखिरकार सरकार को पीछे हटने को मजबूर कर दिया. आज संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) की कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है. मीटिंग में चर्चा की जायेगी कि अब आगे की रणनीति तय की जायेगी. आंदोलन को लेकर भी फैसला होगा.Also Read - प्रियंका गांधी ने कहा- PM मोदी लखीमपुर केस के आरोपी के मंत्री पिता के साथ मीटिंग न करें, ये किसानों का अपमान है

पीएम मोदी (PM Modi) ने किसानों से माफ़ी मांगते हुए कहा था कि वह अब घर वापस लौट जाएं. तब लगा था कि आंदोलन अब खत्म हो जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पीएम की घोषणा के बाद किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होता. आंदोलन तब खत्म होगा जब संसद सत्र में कृषि कानून अधिकारिक रूप से वापस हो जायेंगे. अब आंदोलन को लेकर और एमएसपी की मांग को लेकर आगे की रणनीति तय हो रही है. Also Read - विदेशों में भी हो रही कृषि कानून वापसी की चर्चा, अमेरिकी सांसद ने कहा- किसी को भी हरा सकते हैं कामगार, खुश हूं

BJP MP Varun Gandhi writes to PM Modi “demanding a law on MSP; says “other issues must also be decided upon immediately, so our farmers can return home after ending their agitation.” pic.twitter.com/F6RrQjP9ud

— ANI (@ANI) November 20, 2021