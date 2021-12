Farm Laws: केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए अपने बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कृषि कानून को लेकर एक कदम ही तो पीछे हटे हैं. इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरु हो गई है. अब नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ही बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये गलत प्रचार है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए भला सोचती है और इसीलिए कृषि कानून लेकर आई थी. लेकिन वो पसंद नहीं आया.Also Read - कृषि मंत्री का चौंकाने वाला बयान-बस एक कदम ही तो पीछे खींचा है, तो क्या कृषि कानून वापस आएंगे

जानिए क्या कहा था कृषि मंत्री ने

बता दें कि शुक्रवार को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि ''हम किसी सुधार बिल लेकर आए थे लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आया. वह 70 सालों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था. लेकिन सरकार निराश नहीं है. हम एक कदम पीछे हटे हैं. आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान की बैकबोन है. अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा.''

कृषि मंत्री ने दी है सफाई-मैंने ऐसा नहीं कहा…

इस बयान को लेकर जब समाचार एजेंसी एएनआई ने नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई दी. कृषि मंत्री ने कहा, ‘’मैंने कहा अच्छे कानून लाए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से रद्द करना पड़ा. भारत सरकार किसानों के फायदे के लिए काम करेगी. मैंने यह नहीं कहा कि हम फिर से कानून लाएंगे.’’

#WATCH | "I never said that," said Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on his reported remarks alluding that Govt will again bring farm laws (25.12) pic.twitter.com/kHNt9xrYXF

— ANI (@ANI) December 26, 2021