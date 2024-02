आंदोलन के दौरान मारे गए किसान शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ की मदद, छोटी बहन को मिलेगी सरकारी नौकरी

Delhi Chalo Kisan Andolan Latest News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खनूरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसान शुभकरण सिंह के परिवार के लिए मदद का ऐलान किया है. पंजाब सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी. दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है, ”शुभकरण सिंह की मौत के बाद पंजाब सरकार से बातचीत चल रही थी. हमारी सभी मांगें मान ली गईं, हमला करने वालों के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जाए, वह पंजाब सरकार शुभकरण सिंह को ‘शहीद’ का दर्जा दो, उनके परिवार से मुआवज़े पर चर्चा हुई, उनके पोस्टमॉर्टम के लिए बोर्ड गठित किया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी.

अब 14 घंटे से ज्यादा हो गए हैं लेकिन पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है. इसलिए शुभकरण सिंह का शव अस्पताल में पड़ा है. पंजाब सरकार हमारे शहीदों की शहादत का अपमान कर रही है, यह निंदनीय है. वे कह रहे हैं कि घटना स्थल की जांच करनी होगी – चाहे वह पंजाब या हरियाणा में स्थित हो. मुझे नहीं लगता कि हम अभी शुभकरण सिंह का अंतिम संस्कार कर पाएंगे. पंजाब सरकार के साथ बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है.”

किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, ‘शुभकरण की मौत के लिए जो भी पुलिसकर्मी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शुभकरण यहां प्रचार के लिए नहीं आए थे, वह अपनी खेती का सही दाम मांगने आए थे.’ पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है. वे हमें राष्ट्रपति शासन की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं. मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, मैं और शुभकरणों को मरने नहीं दूंगा.

भगवंत मान ने कहा, मेरी पोस्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती इसलिए धमकी देना बंद करें . हमें धमकी देने से पहले मणिपुर और नूंह के बारे में सोचें. बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए हरियाणा पुलिस अधिक जिम्मेदार है. हम उन्हें कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं.

#WATCH | On the farmers’ protest, Punjab CM Bhagwant Mann said, “… Whichever police personnel is responsible for Shubhkaran’s death, action will be taken against him. Shubhkaran was not here for publicity, he came to ask for the rightful price for his agricultural produce. The… pic.twitter.com/ioX9Uvezg2

— ANI (@ANI) February 21, 2024