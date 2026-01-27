By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
हल चलाते हुए किसान को मिला हजारों साल पुराना खजाना, सैंकड़ों सिक्कों ने बदल दी किस्मत
एक किसान को खेत की जुताई के दौरान 17वीं सदी का खजाना मिला. मिट्टी के नीचे दबे इस खजाने में करीब 350 साल पुराने 162 चांदी के सिक्के पाए गए, जिनमें थैलर, टिम्फ, ऑर्ट और शॉस्टाक जैसे सिक्के शामिल हैं.
Farmer Found Treasure: पोलैंड के उत्तरी इलाके में स्थित छोटे से गांव बुकावित्सा विएल्की में एक किसान को हल चलाते वक्त हजारों साल पुराना खजाना हाथ लगा है. इस खोज ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया. खेत की जुताई के दौरान जब वे जमीन से पत्थर हटा रहा था, तभी मिट्टी के नीचे से कुछ चांदी जैसा चमकता हुआ दिखाई दिया. पहले तो उसे लगा कि ये कोई मामूली चीज होगी, लेकिन थोड़ी खुदाई के बाद सच्चाई सामने आई.
दरअसल, यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि 17वीं सदी का चांदी का खजाना था, जो करीब 350 साल पुराना बताया जा रहा है. इस खजाने में कुल 162 चांदी के सिक्के मिले हैं. यह खोज पोलैंड के वार्मिया-मसुरिया क्षेत्र में हुई है, जहां इससे पहले किसी बड़े ऐतिहासिक स्थल या खजाने की जानकारी नहीं मिली थी. यही वजह है कि यह खोज और भी खास मानी जा रही है.
विशेषज्ञों ने सिक्कों की जांच के बाद बताया कि ये सिक्के 1660 से 1679 के बीच के हैं. यह वह दौर था जब पोलैंड-लिथुआनिया राष्ट्रमंडल राजनीतिक अस्थिरता, युद्धों और सामाजिक उथल-पुथल से गुजर रहा था. इतिहासकारों का मानना है कि उस समय हालात इतने खराब थे कि लोग अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में छिपा दिया करते थे.
खजाने में अलग-अलग तरह के सिक्के मिले
खजाने में अलग-अलग किस्म और मूल्य के सिक्के मिले हैं, जिनमें थैलर, टिम्फ, ऑर्ट और शॉस्टाक जैसे सिक्के शामिल हैं। .सभी सिक्के शुद्ध चांदी के बने हैं और कई सिक्कों पर आज भी टकसाल के निशान साफ दिखाई देते हैं. पुरातत्वविदों के अनुसार, इन सिक्कों को एक मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, जिसके टूटे हुए टुकड़े भी खुदाई स्थल से मिले हैं. सिक्कों का ज्यादा गहराई में न दबा होना इस बात की ओर इशारा करता है कि इन्हें शायद जल्दबाजी में छिपाया गया होगा.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह खजाना किसका था और वह व्यक्ति या परिवार इसे दोबारा लेने क्यों नहीं लौटा. इतिहासकारों का अनुमान है कि यह संपत्ति किसी अमीर परिवार, स्थानीय जमींदार या व्यापारी की हो सकती है. उस समय इस इलाके में लूटपाट, युद्ध और असुरक्षा आम बात थी, इसलिए लोग अपने धन को जमीन में दबाकर सुरक्षित रखने की कोशिश करते थे.
यह भी संभव है कि खजाने का मालिक युद्ध, बीमारी या पलायन का शिकार हो गया हो और वापस लौट ही न पाया. खुदाई के दौरान केवल सिक्के ही नहीं मिले, बल्कि मस्कट गोलियां, पुराने बटन, बेल्ट की बकल, अंगूठियां और धार्मिक पदक भी बरामद हुए हैं. इनमें से एक पदक पर ब्लैक मैडोना ऑफ चेस्टोहोवा और एक संरक्षक देवदूत की आकृति बनी हुई है, जो उस दौर की धार्मिक आस्था को दर्शाती है. इसके अलावा, वहां पत्थर से बने एक पुराने भवन के अवशेष भी मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां कभी कोई बड़ा कृषि परिसर या जमींदारी हवेली रही होगी. इससे यह धारणा और मजबूत होती है कि खजाना उसी परिवार से जुड़ा था.
