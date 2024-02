'ऐसा माहौल बनाया गया जिसने हमें जलियांवाला बाग नरसंहार की याद दिला दी' - बोले किसान नेता लखविंदर सिंह

Farmer Protest: किसानों का 2.0 आंदोलन 13 फरवरी से लगातार जारी है. आंदोलन के चलते किसान देश की राजधानी से सटी सभी सीमाओं पर आकर बैठे हुए हैं. वहीं किसानों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. किसानों ने बुधवार (21 फरवरी) को एक बार फिर ‘दिल्ली चलो’ मार्च को शुरू करते हुए दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस और किसानों में झड़प हो गई. वहीं गुरुवार यानि आज (22 फरवरी) को 1 किसान की मौत हो गई जिसके बाद दिल्ली चलो मार्च को दोपहर 12 बजे तक रोक दिया गया.

वहीं किसानों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने पंजाब बॉर्डर को पार करके उनके शिविरों में किसानों और उनके ट्रैक्टरों पर हमला किया. जिसके बाद 6 किसान भी गायब हैं.

खनौरी सीमा पर हुई झड़प में किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया गया जिसने हमें जलियांवाला बाग नरसंहार की याद दिला दी. इस लोकतांत्रिक देश में मानवता का हनन हुआ है. इसके बाद उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने हमारे कैंप पर हमला किया जिसके बाद 6 लोग हैं लापता हो गए.

किसान मोर्चा के महासचिव गुरमनीत मंगट बोले- ‘ट्रैक्टरों पर हमला किया और हमारे 6 लोग गायब’

शंभू सीमा पर करीब एक पत्रकार सम्मेलन में बोलते हुए, प्रोग्रेसिव किसान मोर्चा के महासचिव गुरमनीत मंगट ने कहा, ‘पंजाब सरकार को जवाब देना चाहिए कि हरियाणा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल कैसे सीमा पार करके पंजाब में प्रवेश किया गया. उन्होंने किसानों के , ट्रैक्टरों पर हमला किया और हमारे 6 लोगों के गायब हो गए हैं.

VIDEO | “Paramilitary forces and Haryana Police forces crossed the (state) border and attacked the farmers’ camp in Punjab. Our six people are missing after the action. Punjab government should give the answers,” says a farmer leader while addressing a press conference at Shambhu… pic.twitter.com/DF6f5HohLX

— Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2024