Farmer protest: 'दिल्ली चलो मार्च' का 17वां दिन, खनौरी बॉर्डर पर आएगा शुभकरण का शव- हरियाणा में 29 फरवरी तक इंटरनेट सस्पेंड

किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते हरियाणा में 29 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड हैं. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि, ‘आज खनौरी और शंभू बॉर्डर पर मार्च का 17वां दिन है. हमें जानकारी मिली है कि शुभकरण सिंह की मौत के मामले में आईपीसी की धारा 302 और 114 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.’ आज हम शुभकरण सिंह के शव को खनौरी सीमा पर ले जाएंगे. उनका (शुभकरण सिंह) अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा.”

#WATCH | Farmer leader Sarwan Singh Pandher says, “Today is the 17th day of the march at the Khanauri and Shambhu border. We have received the info that an FIR has been lodged under sections 302 and 114 of IPC (in the death of Shubhkaran Singh)… Also today we will take the body… pic.twitter.com/ipGLsceXj0

— ANI (@ANI) February 29, 2024