नई दिल्‍ली: कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को भारी विरोध प्रदर्शन के बीच लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से विरोध प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है. कृषि मंत्री तोमर ने कहा, मैं किसान भाइयों से प्रदर्शन नहीं करने की अपील करता हूं. हम मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं और मतभेदों को हल करेंगे. मुझे भरोसा है कि हमारा संवाद एक सकारात्‍मक परिणाम देगा.

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा, " नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी. पंजाब में हमारे किसान भाई-बहनों को कुछ भ्रम है, हमने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर वार्ता की. मैंने 3 दिसंबर को सभी किसान यूनियन को पुन: बैठक के लिए अनुरोध किया है, सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के चलते कल से किसानों के उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते हुए उन्‍हें जगह-जगह पर रोकने की कोशिश पुलिस और सुरक्षा बल कर रहे हैं. किसान बिलों के विरोध में पंजाब-हरियाणा के किसान 26 से 28 नवंबर तक ‘दिल्ली मार्च’ निकाल रहे हैं. पंजाब से सटे हरियाणा बॉर्डर पर गुरुवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ है. पंजाब के प्रदर्शनकारियों किसानों ने हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ दी है और पथराव किया है. जबकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे हैं.

हरियाणा के अंबला में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसान सदोपुर बॉर्डर पहुंचे, पुलिस किसानों को तितर-बितर करने के लिए उन पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया है. वहीं, कृषि कानूनों ​के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसान कर्ण झील क्षेत्र के पास पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए.

Delhi: Security tightened & barricading being done at Singhu border (Delhi-Haryana border) in view of farmers’ ‘Delhi Chalo’ call. pic.twitter.com/Gxuv5pQt8p

— ANI (@ANI) November 26, 2020