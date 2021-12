Farmer’s Agitation Updates: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं. तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले चुकी है और संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर संसद की मुहर भी लग चुकी है. एमएसपी और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर अब भी किसान डटे हुए हैं. इधर सरकार ने मंगलवार को किसानों को उनकी घर वापसी को लेकर लिखित में प्रस्ताव दिया. संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अशोक धवले ने बुधवार को कहा, ‘सरकार बातचीत को तैयार है और लिखित में कुछ दे रही है तो हम इस बात की सराहना करते हैं. लेकिन सरकार के प्रस्ताव में कुछ खामियां हैं. इसलिए कल रात हमने सरकार के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ लौटा दिया था, अब हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं.’Also Read - Goa: पूर्व मुख्‍यमंत्री रवि नाइक ने दिया कांग्रेस के व‍िधायक पद से इस्तीफा, BJP में हो सकते हैं शामिल

उन्होने कहा, ‘एमएसपी को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठिन किया जाना चाहिए और इसमें किसान संगठनों के लोग भी शामिल होने चाहिए. सरकार ने यह भी कहा है कि हमारे आंदोलन खत्म करने के बाद हम लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस ले लिया जाएगा, जो गलत है. हमें कौन सा यहां ठंड में बैठे रहना अच्छा लग रहा है.’ बता दें कि किसान संगठनों को आंदोलन खत्म करने के बाद उनके खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की शर्त मंजूर नहीं है. Also Read - क्या आज हो जाएगा आंदोलन खत्म करने का ऐलान? किसान संगठनों की अहम बैठक में होगा फैसला; जानें अपडेट्स

We appreciate that the govt is ready for talks & is giving something in writing. But the proposal had a few flaws, so last night, we sent it back with some amendments & are awaiting their response: Ashok Dhawale, member of SKM's 5-member committee pic.twitter.com/HZadubUY49

— ANI (@ANI) December 8, 2021