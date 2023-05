पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे किसान, बैरिकेट हटाकर पुलिस से लिया 'पंगा'

WFI के प्रमुख और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन किसान भी जंतर-मंतर पहुंच चुके हैं. आज यानी सोमवार 8 मई को जंतर मंतर पर बड़ा हंगामा हुआ, जिसमें किसानों ने पुलिस बेरिकेट पर धावा बोल दिया.

#WATCH | Farmers break through police barricades as they join protesting wrestlers at Jantar Mantar, Delhi The wrestlers are demanding action against WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over allegations of sexual harassment. pic.twitter.com/k4d0FRANws — ANI (@ANI) May 8, 2023