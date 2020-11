Farmers protest continue at Ghazipur-Ghaziabad (Delhi-UP) border News: उत्‍तर प्रदेश के किसानों ने सुरक्षा के तमाम इंतजामों को धता बताकर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए. वहीं, पुलिस इन्‍हें रोकने के लिए भरपूर मशक्‍कत करते हुए नजर आई. इसका वीडियो सामने आया है. ये किसान ‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च के समर्थन में किसान गाजियाबाद-दिल्ली सीमा पर पहुंचे हैं. Also Read - किसानों के मुद्दे पर भिड़े दो सीएम, अमरिंदर सिंह बोले- मनोहर लाल खट्टर मेरे मोबाइल पर फोन कर सकते थे

सुरक्षा तैनाती के बीच गाजीपुर-गाजियाबाद (दिल्ली-यूपी) सीमा पर किसानों ने अपना विरोध जारी रखा. गाजीपुर, दिल्ली में बैरिकेड्स के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे किसानों इस वीडियो में दिख रहा है कि अंधेरा हो जाने के बावजूद भी किसान दिल्‍ली की सीमा में घुसने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं.

#WATCH Delhi: Farmers continue their protest at Ghazipur-Ghaziabad (Delhi-UP) border against the farm laws amid security deployment.

Visuals of farmers trying to break through the barricades at Ghazipur, Delhi pic.twitter.com/dMunJhmDdg

