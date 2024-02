किसानों का 'दिल्ली चलो मार्च' आज से: कंक्रीट के बेरिकेड्स और कीलें, धारा 144 लागू; दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर ऐसे हुआ सील, विपक्ष ने साधा निशाना

Delhi Chalo March: किसानों का दिल्ली चलो मार्च आज से शुरू हो रहा है. बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे. किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर बड़े आंदोलन के मूड में हैं. इस बीच किसानों को दिल्ली में न घुसने देने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है. सड़कों पर कंक्रीट के बड़े बड़े बेरिकेड्स रख दिए हैं. सड़कों पर नुकीली कीलें बिछा दी हैं. नुकीले अवरोधक और कंटीले तार लगाकर पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है. इसके अलावा निषेधाज्ञा लागू की गई है और हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा चुका है.

एक ओर केंद्र ने किसान यूनियनों की मांगों पर चर्चा के लिए 12 फरवरी को उन्हें एक और बैठक के लिए आमंत्रित किया है, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमाओं को अवरुद्ध करने के कदम की विपक्षी दलों और किसान समूहों ने आलोचना की. हालांकि, अधिकारियों ने निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 के आंदोलन का हवाला देते हुए पाबंदियों का बचाव किया. किसानों का वह आंदोलन एक वर्ष से अधिक समय चला था.

मांगों के लिए किसान करेंगे प्रदर्शन

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानो संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई, जिसमें पुलिस को प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करने का निर्देश दिया गया. 2020-21 के किसानों के आंदोलन स्थलों में से एक, ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर भी अवरोधक लगाए गए हैं और पुलिस की जांच तेज कर दी गई है.

इन जगहों की सीमायें सील

पुलिस उपायुक्त (उत्तरपूर्व) जॉय तिर्की द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, “किसी को भी कानून-व्यवस्था की स्थिति का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.” हरियाणा के अधिकारियों ने अंबाला के पास शंभू में पंजाब से लगी सीमा सील कर दी है. मार्च को रोकने के लिए जींद और फतेहाबाद जिलों की सीमाओं पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

#WATCH | Haryana: CID-ADGP Alok Mittal inspects the security arrangements in Jind ahead of the ‘Delhi Chalo’ protest march, called by farmer unions on February 13. pic.twitter.com/8SF2kU5gfH

— ANI (@ANI) February 11, 2024