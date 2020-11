Farmers Delhi Chalo Protest Singhu border Live: केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ ‘दिल्ली चलो’ मार्च पर निकले किसान अब दिल्ली की बोर्डर के करीब आ गए हैं. हजारों की संख्या में किसान सिंघु बॉर्डर पर पहुंच गए हैं. उन्हें वहां से हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दोगे. दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघु बार्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए. Also Read - Delhi Chalo March: प्रदर्शनकारी किसानों के साथ है भाकियू, उत्तर प्रदेश में भी सड़क पर उतरे किसान

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, '' हम किसानों को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं. हम उन्हें यह भी बता रहे हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किसी प्रकार की रैली करने या धरना देने की अनुमति नहीं है.''

अधिकारी ने कहा, '' उन्हें अनुमति नहीं दी गई और अगर उन्होंने दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''

सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और रेत से भरे ट्रक तथा पानी के टैंक भी वहां तैनात हैं.

Heavy security deployment, tear gas used as farmers headed for Delhi protest at Singhu border (Haryana-Delhi border). https://t.co/PovJdCgsRE pic.twitter.com/fwKYd6rMRn

प्रदर्शनकारियों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सिंघु बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए कांटेदार तार का भी उपयोग किया जा रहा है.

तीस से अधिक किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब के किसानों ने घोषणा की थी कि वे लालडू, शंभू, पटियाला-पिहोवा, पातरां-खनौरी, मूनक-टोहाना, रतिया-फतेहाबाद और तलवंडी-सिरसा मार्गों से दिल्ली की ओर रवाना होंगे. सभी सीमाओं पर तनाव कायम है.

Farmers from Punjab wait at the Shambhu border between Haryana and Punjab, near Ambala, to cross into Haryana to proceed to Delhi to protest against Farm laws

Security deployed, barriers and water cannon vehicle placed at the border to prevent farmers from entering Haryana pic.twitter.com/LexWymMvoJ

— ANI (@ANI) November 27, 2020