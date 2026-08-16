अब दिल्ली कूच क्यों कर रहे किसान? पुलिस ने बॉर्डर किए सील, चप्पे-चप्पे पर लगाए बैरिकेड

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने 16 अगस्त से 228 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है. मार्च को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर सील कर भारी सुरक्षा लगाई है.

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जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसान बचाओ पदयात्रा दातासिंहवाला से शुरू होगी

खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड, कंटेनर और बड़े पत्थर लगाकर रास्ता बंद किया है.

किसानों का लक्ष्य 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचना है.

किसान संगठन भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के कृषि क्षेत्र पर संभावित प्रभाव का विरोध कर रहे हैं.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली का रुख करने का फैसला किया है. पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक ने 16 अगस्त से ‘किसान बचाओ पदयात्रा’ निकालने की घोषणा की है. प्रस्तावित मार्च पंजाब के दातासिंहवाला से शुरू होकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक जाएगा. किसान संगठनों के अनुसार ये यात्रा करीब 228 किलोमीटर लंबी होगी और 29 अगस्त को दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. किसानों का कहना है कि इस पदयात्रा के जरिए वे भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर अपनी चिंताएं सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं. इसी घोषणा के बाद हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च को देखते हुए जींद जिले में खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. हरियाणा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही को सीमित किया गया है. पुलिस ने रास्ते में बड़े पत्थर और भारी कंटेनर भी लगाए हैं, ताकि किसी बड़े किसान जत्थे को आसानी से आगे बढ़ने से रोका जा सके. बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आने-जाने वाले रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई है. प्रशासन का फोकस फिलहाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसानों के जत्थे को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने पर है. इससे बॉर्डर क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित होने की संभावना है.

क्यों किया गया बॉर्डर सील?

प्रशासन ने यह कदम किसानों की पदयात्रा की घोषणा के बाद उठाया है. दातासिंहवाला और खनौरी के बीच का इलाका पंजाब और हरियाणा के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों में शामिल है. किसान अगर इस रास्ते से हरियाणा में प्रवेश करते हैं, तो आगे दिल्ली की ओर बढ़ने की संभावना है. इसी आशंका को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही रास्ते को अवरोधों से बंद कर दिया है. बैरिकेड, कंटेनर और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया गया है. प्रशासन की कोशिश है कि संभावित भीड़ को बॉर्डर पर ही नियंत्रित किया जाए और किसी तरह की टकराव वाली स्थिति पैदा न हो. आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जा सकती है.

228 किलोमीटर लंबा होगा मार्च

किसान बचाओ पदयात्रा को लेकर किसान संगठनों ने लंबा कार्यक्रम तैयार किया है. प्रस्तावित यात्रा दातासिंहवाला से शुरू होगी और करीब 228 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचने का लक्ष्य है. इस दौरान मार्च में शामिल किसानों के अलग-अलग जत्थों के आगे बढ़ने की योजना है. किसान संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रखने के लिए किया जा रहा है. वहीं प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि लंबे पैदल मार्च के दौरान पंजाब और हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में यातायात और कानून-व्यवस्था सामान्य बनी रहे. दिल्ली पहुंचने की योजना के कारण हरियाणा के कई मार्गों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जा सकती है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध क्यों?

किसानों के इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील है. किसान संगठनों को आशंका है कि व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिलने पर घरेलू किसानों पर दबाव बढ़ सकता है. खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को संभावित प्रतिस्पर्धा की चिंता है. किसान नेता चाहते हैं कि सरकार व्यापार समझौते में किसानों के हितों को प्राथमिकता दे और ऐसे किसी प्रावधान से बचा जाए जिसका असर घरेलू कृषि बाजार पर नकारात्मक पड़ सकता है. इसी मुद्दे को लेकर किसान संगठन दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं. उनका दावा है कि पदयात्रा के जरिए वे सरकार पर बातचीत और अपनी मांगों पर विचार करने का दबाव बनाएंगे.

प्रशासन की बढ़ी निगरानी

किसानों के मार्च की घोषणा के बाद जींद प्रशासन ने खनौरी-दातासिंहवाला सीमा पर देर रात सुरक्षा बढ़ाई. पुलिस की तैनाती बढ़ाने के साथ-साथ रास्ते को भी अवरोध लगाकर बंद किया गया है. प्रशासन फिलहाल बॉर्डर की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है. पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि बड़ी संख्या में किसान एक साथ बॉर्डर की तरफ पहुंचते हैं तो स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जाए. दूसरी ओर किसान संगठन अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार पदयात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में किसान संगठनों और प्रशासन के बीच बातचीत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. फिलहाल खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त रखी गई है.