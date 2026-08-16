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किसानों ने 28 अगस्त तक दिल्ली कूच पर लगाया ब्रेक! खनौरी बॉर्डर पर ही जारी रहेगा आंदोलन

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दिल्ली कूच फिलहाल टालने का ऐलान किया है. किसान 28 अगस्त तक खनौरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 16, 2026, 9:54 PM IST
farmers protest
किसानों ने 28 अगस्त तक दिल्ली कूच पर लगाया ब्रेक! (Image: AI)

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि किसान फिलहाल दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेंगे और 28 अगस्त तक खनौरी बॉर्डर पर ही अपना मोर्चा जारी रखेंगे. इससे पहले किसानों ने 28 अगस्त तक दिल्ली पहुंचने की बात कही थी. लेकिन हरियाणा प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बाद रणनीति में बदलाव किया गया है. अब किसान बॉर्डर पर रहकर ही अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे.

घर से पूरी तैयारी करके आए किसान

डल्लेवाल के मुताबिक, किसान अपने घरों से 28 अगस्त तक रुकने की पूरी तैयारी करके खनौरी बॉर्डर पहुंचे हैं. ऐसे में अब वहीं लगातार मोर्चा जारी रखने का फैसला लिया गया है. किसान नेताओं ने यह भी साफ किया कि उनका मकसद सड़क जाम करना नहीं है. किसान सड़क के एक तरफ बैठकर शांतिपूर्वक अपना विरोध जारी रखेंगे. आंदोलन के दौरान लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखने की बात कही गई है.

और पढ़ें: अब दिल्ली कूच क्यों कर रहे किसान? पुलिस ने बॉर्डर किए सील, चप्पे-चप्पे पर लगाए बैरिकेड

ट्रेड डील को लेकर केंद्र से बातचीत की मांग

किसान नेताओं ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील को रद्द करवाना उनके आंदोलन की बड़ी मांगों में शामिल है. किसान इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से सीधे बातचीत करना चाहते हैं. डल्लेवाल ने कहा कि अगर कृषि मंत्रालय से जुड़े केंद्र सरकार के अधिकारी या मंत्री बातचीत के लिए आगे आते हैं, तो किसान बैठक के लिए तैयार हैं. उनका कहना है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे पर सरकार के सामने अपनी बात रखी जा सकती है.

हरियाणा प्रशासन से नहीं बन पाई सहमति

दिल्ली कूच को लेकर किसान नेताओं और हरियाणा प्रशासन के बीच बातचीत हुई थी. प्रशासन की ओर से दिल्ली जाने वाले किसानों की संख्या कम करने की मांग रखी गई थी. प्रशासन चाहता था कि दिल्ली जाने वाले किसानों की संख्या 51 से कम हो. इसके जवाब में किसान संगठनों ने 41 लोगों का जत्था भेजने का प्रस्ताव रखा. लेकिन प्रशासन 41 किसानों के जत्थे पर भी सहमत नहीं हुआ. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी.

अब 28 अगस्त तक बॉर्डर पर रहेगा मोर्चा

बातचीत में सहमति नहीं बनने के बाद किसान नेताओं ने फिलहाल दिल्ली कूच का फैसला टाल दिया है. अब किसान 28 अगस्त तक खनौरी बॉर्डर पर ही शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहेंगे. डल्लेवाल के ऐलान के बाद आंदोलन की अगली रणनीति भी इसी मोर्चे से तय होगी. किसान नेताओं का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हट रहे हैं और केंद्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं. फिलहाल उनका विरोध बॉर्डर पर ही जारी रहेगा.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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