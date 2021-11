Rakesh Tikait: तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत के लिए पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत नेबीजेपी और ओवैसी को चाचा भतीजा बताते हुए निशाना साधा. टिकैत ने कहा कि ‘बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी चाचा-भतीजे हैं. ओवैसी ने हा कि ये चाचा-भतीजे की पार्टी की बात है. भतीजा मांग ले तो चाचा इसे भी वापस कर देगा.’ दरअसल ओवैसी ने तीनों कृषि कानूनों की तर्ज पर सीएए-एनआरसी को वापस लेने की मांग की थी.Also Read - Kisan Mahapanchayat LIVE Updates: लखनऊ में शुरू हुई किसानों की महापंचायत, भारी संख्या में पहुंचे किसान

बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एनपीआर-एनआरसी लाए तो यहीं शाहीन बाग बना देंगे. इस पर टिकैत ने कहा कि टीवी पर बोलने के बजाय वह सीधे बीजेपी से इस बारे में कह सकते हैं।

इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी की मांग की है.

Lucknow | Owaisi & BJP share a bond of ‘chacha-bhatija’ (uncle-nephew). He should not talk about this on TV, he can just ask directly: BKU Leader Rakesh Tikait, on Asaduddin Owaisi’s demand of repealing CAA & NRC pic.twitter.com/R8iIZKoRnI

— ANI UP (@ANINewsUP) November 22, 2021