Farmer Protest: MSP को लेकर अध्यादेश लाए सरकार...किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक होगी आज

Farmer Protest News: पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 13 फरवरी से फिर से अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है. हजारों किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. जहां उन्हें अलग-अलग बॉर्डर पर रोका गया है जिससे की वे दिल्ली में प्रवेश न कर सकें. रविवार (18 फरवरी) को किसान आंदोलन का छठवां दिन है माना जा रहा है कि आज किसान और केंद्र सरकार में चौथे दौर की बैठक होगी इससे पहले की तीनों बैठको में कोई नतीजें नहीं निकले हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि किसान अपने आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जता रही है. किसान आंदोलन के चौथे दौर की बैठक से पहले शनिवार (17 फरवरी) को किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने अपनी बात रखी. किसान नेता सरवन पंढेर ने कहा है कि एमएसपी को लेकर पर सरकार अध्‍यादेश लाए.

#WATCH | General Secretary of Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee, Sarvan Singh Pandher says, “It is our 6th day at the Shambhu border. Today we are also holding talks with the govt. The govt has asked for some time and said that it will discuss the matter with the union… pic.twitter.com/inIFDToczP

— ANI (@ANI) February 18, 2024