Farmers Protest At Ghazipur Border Live: दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन एक बार फिर जोश से भर गया है. बीती रात चले ड्रामे के बाद वहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए है. इतना ही नहीं राष्ट्रीय लोक दल ने इस आंदोलन का खुलेआम समर्थन कर इसमें जान फूंक दी है. रालोद के नेता जयंत चौधरी खुद मंच पर पहुंच गए है. Also Read - राकेश टिकैत के आंसू आए काम, आंदोलन खत्म कराने पहुंची RAF-पुलिस टीम लौटी खाली हाथ

इस बीच स्थल पर दिल्ली सरकार ने पानी की व्यवस्था करवा दी है. बीती रात आंदोलन खत्म करवाने को लेकर चले ड्रामे के बीच किसान नेता राकेश टिकैत के अनुरोध पर दिल्ली सरकार ने वहां पानी की व्यवस्था करवाई है. Also Read - Kisan Andolan: छावनी में तब्दील हुआ गाजीपुर बॉर्डर, हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आंदोलन जारी रखने पर अड़े राकेश टिकैत

गौरतलब है कि बोर्डर के यूपी वाले इलाके से गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने आंदोलन खत्म करने का आदेश दिया था. इसके बाद वहां पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई थी, लेकिन रात में ही आंदोलन का रुख बदल गया. किसान नेता राकेश टिकैत के एक भावुक अपील पर फिर से बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर जुटने लगे.

A huge crowd of people gathered at Ghazipur border where the farmers’ protest against the three #FarmLaws is going on. RLD leader Jayant Chaudhary has arrived at the site to meet BKU spokesperson Rakesh Tikait and other farmers. pic.twitter.com/JY21hN232d

