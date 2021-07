Farmers Protest: केंद्र के तीन कृषि बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के केंद्र में रहे किसान नेता राकेश टिकैत (Farmers Leader Rakesh Tikait) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने आज शनिवार को कहा कि 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए किसानों को संयुक्त राष्ट्र (UN) में तक जाना पड़ सकता है. हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कृषि कानूनों (Farm Bills 2020) पर संयुक्त राष्ट्र जाने की बात नहीं कही थी. सिर्फ 26 जनवरी की घटना के संबंध में इस मुद्दे को उठाया था.Also Read - Punjab News: कृषि कानूनों के खिलाफ हर शहीद के परिवार को देंगे सरकारी नौकरी, सुखबीर बादल बोले- चुनाव जीते तो PG तक पढ़ाई भी मुफ्त

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि क्या यहां कोई ऐसी एजेंसी है जो निष्पक्ष जांच कर सकती है? अगर नहीं, तो क्या हमें इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहिए? हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कभी भी कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में ले जाने का जिक्र नहीं किया. टिकैत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि हमने यह नहीं कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र में नए कृषि बिलों का मुद्दा उठाएंगे. हमने सिर्फ 26 जनवरी की घटना का जवाब दिया था. Also Read - Kisan Andolan: सरकार से मिले बातचीत के न्योते पर बोले राकेश टिकैत- 'किसान बात करने को तैयार लेकिन...'

We'd not said that we'll take up issue of new farm bills at United Nations. We'd responded to a question over Jan 26 incident. Is there any agency here that can conduct an impartial investigation? If not should we take this matter to the UN?: BKU leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/YsPCkhJ87X

