Farmers Protest at Delhi Border: केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार 9वें दिन जारी है. सरकार के साथ बृहस्पतिवार को बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रहने के बाद, प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन आगे की कार्रवाई को लेकर आज बैठक करेंगे. उत्तर प्रदेश के प्रदर्शनकारी किसानों ने ‘यूपी गेट’ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को जाम कर दिया है. वहीं पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली आने वाले दूसरे प्रवेश मार्गों पर डटे हैं. Also Read - दिल्‍ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कंगना रानौत को भेजा कानूनी नोटिस, कहा- बिना शर्त माफी मांगे

किसान संगठनों और केन्द्र के बीच अगले दौर की बातचीत शनिवार को हो सकती है. प्रदर्शन के शुक्रवार को नौवें दिन भी जारी रहने के मद्देनजर सिंघु, टिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर अब भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं. Also Read - Farmers protest: किसानों के समर्थन में साहित्‍यकारों ने भी अवॉर्ड वापस किए

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने शहर में आवाजाही के लिए लोगों को अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है. दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को सिंघु, लम्पुर, औचंदी, साफियाबाद, पियाओ मनियारी और सबोली बॉर्डर बंद होने की जानकारी दी. Also Read - Delhi Traffic Alert: किसान आंदोलन के चलते दिल्‍ली के कई बॉर्डर बंद, जानें कहां-कहां हैं डायवर्जन

Traffic moves at snail’s pace at several border points of national capital as police keeps key routes connecting Delhi to Haryana and Uttar Pradesh closed in view of farmers’ protest

— Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2020