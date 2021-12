Farmers Protest End:दिल्ली के सिंघु-गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर 15 महीनों यानी 378 दिनों से डेरा डाले हुए किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है और आज से किसान पंजाब और हरियाणा में अपने घरों को लौटेंगे, इसे लेकर एक तरफ उनकी खुशी और चेहरे पर जीत की चमक साफ दिख रही है तो वहीं बॉर्डर को खाली करने के दौरान वे विजय मार्च निकालेंगे. आज सुबह से ही दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान अपना-अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं. कहीं-कहीं किसान नाच-गाकर अपने घर वापसी और जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं. सभी बॉर्डर पर हंसी-खुशी का माहौल लग रहा है. वहीं, जाने से पहले इस बड़े आंदोलन के दौरान अपने साथियों को खोने का गम भी उन्हें सता रहा है.Also Read - आंदोलन से लौटने वाले किसानों का होगा जोरदार स्वागत, गांवों में चल रही जोरदार तैयारी

किसानों ने कहा-जीतकर जा रहे हैं

बता देंकि किसानों के आंदोलन ने केंद्र सरकार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था. आंदोलन खत्म होने के बाद किसान अब प्रदर्शनस्थल से अपने अस्थाई आवास हटा रहे हैं. आंदोलन को दौरान किसानों को कभी 'आतंकी' तो कभी 'खालिस्तानी' तक करार दिया गया, लेकिन किसानों ने अपना हौसला नहीं खोया और सरकार को उनके सामने कानून वापस लेने को सरकार को मजबूर होना पड़ा. किसानों ने कहा कि हम जीतकर जा रहे हैं.

Delhi: Farmers vacate the Singhu border area after announcing to suspend their year-long protest against the 3 farm laws & other related issues. pic.twitter.com/dFUhsviFVT

बताया जा रहा है कि ट्रैक्टरों पर घर जाने वाले किसानों को बधाई देने के लिए हाइवे के किनारे विशेष व्यवस्था की गई है. किसानों ने शुरुआत में अपने विजय मार्च की योजना शुक्रवार के लिए बनाई गई थी, लेकिन तमिलनाडु में हेलिकॉप्टर दुर्घटना के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोग मारे गए थे. किसानों ने दुख जताते हुए शुक्रवार को इसे स्थगित कर दिया था.

#WATCH | Delhi: Farmers celebrate the success of their protest against the 3 farm laws & other related issues at Tikri Border after the suspension of their year-long protest. pic.twitter.com/oFvn0cJxdz

