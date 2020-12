Farmers Protest: किसान नेताओं ने मंगलवार को ‘भारत बंद’ (Bharat Bandh) सफल होने का दावा करते हुए कहा कि जब वे गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात करेंगे तो अपनी मांगों पर केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब मांगेंगे. किसान नेताओं का एक समूह शाह से मुलाकात करेगा. एक दिन बाद बुधवार को उनकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ छठे दौर की वार्ता होगी. Also Read - Bharat Bandh: भाजपा दफ्तर के बाहर BJP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, देखें VIDEO

किसान नेता आरएस मनसा ने सिंघु बॉर्डर पर कहा, ‘बीच का कोई रास्ता नहीं है. हम आज की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब देने को कहेंगे.’ मनसा ने दावा किया कि केंद्र सरकार ‘भारत बंद’ के सामने झुक गयी है. Also Read - Farmers Protest: 64 साल के दादा जी ने पेश की मिसाल, दौड़ लगाकर कर रहे किसान आंदोलन का समर्थन

एक अन्य नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि ‘भारत बंद’ सफल रहा और केंद्र सरकार को अब पता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है. स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 25 राज्यों में करीब 10,000 जगहों पर बंद आहूत किया गया. Also Read - Farmer's Bharat Bandh: किसानों का 'भारत बंद' खत्म, गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू

We do not want to cause any inconvenience to anyone from Delhi or Haryana, we should be allowed to hold protest at Ramlila Ground: RS Mansa, Punjab Kisan Union at Singhu (Haryana-Delhi border) pic.twitter.com/S0EpkjknBR

