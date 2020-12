Farmers Protest: नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की बैठक खत्म हो गई, हालांकि गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा. बैठक खत्म होने के बाद अख‍िल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह (Hannan Mollah, All India Kisan Sabha) ने कहा कि बुधवार को सरकार और किसानों के बीच अब कोई बैठक नहीं होने जा रही. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए हन्नान मोल्लाह (Hannan Mollah) ने कहा कि मंत्री ने कहा है बुधवार को किसान नेताओं को एक प्रस्ताव दिया जाएगा. किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर बैठक करेंगे.’ Also Read - शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे, किसानों के मुद्दे पर करेंगे मुलाकात

हन्नान मुल्ला ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने बताया कि कल (बुधवार) सिंघु बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा सीमा) पर दोपहर 12 बजे बैठक होगी.

Tomorrow we will hold a meeting at Singhu border (Delhi-Haryana border) at 12 pm: Hannan Mollah, General Secretary, All India Kisan Sabha. #FarmersProtest pic.twitter.com/AxMrdwH1xn

— ANI (@ANI) December 8, 2020