Farmers Protest: कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है और आज तीन बजे किसान संगठन के बड़े नेता केंद्र सरकार से बिल को लेकर बातचीत के लिए जाएंगे. इस बीच हरियाणा की खट्टर सरकार को तगड़ा झटका लगा है. सरकार में शामिल निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने किसानों का साथ देते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर वह सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं. Also Read - किसानों के साथ आए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, क्या होने लगी राजनीति?

वहीं, दिल्ली में सिंघु बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल समूहों ने बैठक कर ये फैसला किया है कि वो सरकार के साथ होने जा रही बैठक में हिस्सा लेंगे. ये बैठक 3 बजे होनी है. बैठक में भाग लेने के लिए किसानों के प्रतिनिधि निकल भी चुके हैं. हालांकि, पंजाब किसान संघर्ष समिति ने बैठक में शामिल न होने का इशारा कर दिया है. समिति का कहना है कि सभी किसान संगठनों को इस बैठक में बुलाया जाना चाहिए. Also Read - किसानों से बातचीत से पहले मोदी सरकार के दिग्गज मंत्रियों की बैठक, इस रणनीति पर हो रही चर्चा!

Haryana: Independent MLA Sombir Sangwan withdraws his support from the Khattar led-Harayana govt Also Read - Farmers Protest LIVE Updates: किसान नेता ने कहा- 'पुलिस सेक्शन 144 लगाएगी तो हम सेक्शन 288 लगा देंगे'

“In light of the atrocities committed on the farmers, I hereby withdraw my support to the current govt,” he says, while in Charkhi Dadri pic.twitter.com/QhYgvSxRFd

