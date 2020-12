Farmers Protest in Delhi: farmers block Delhi-Mohan Nagar road at UP Gate, Shanker sinh Vaghela is under detention, Digvijay says Congressmen are sleeping: देश की राजधानी दिल्‍ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में अड़े हुए हैं. आज दिल्‍ली-हरियाणा सिंघु बॉर्डर को लेकर किसान आज मीटिंग कर सकते हैं और केंद्र सरकार के पत्र और उसके रुख पर अपना जवाब दे सकते हैं, वहीं, यूपी गेट (Delhi-Ghaziabad border ) आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्‍ली- मोहननगर के मुख्‍य मार्ग को रोक दिया है. Also Read - Corona Vaccination in India: इस शहर में शुरू हुआ कोरोना टीका के लिए पंजीकरण, अभी ऑनलाइन करें रजिस्टर

इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्‍मू-कश्‍मीर में स्वास्थ्य सुरक्षा कवच आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्‍च करते हुए कहा, जम्‍मू-कश्‍मीर नए कृषि सुधारों ने जम्मू और घाटी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर बना दिए हैं. इससे हज़ारों लोगों को स्वरोजगार के मौके मिलने वाले हैं. Also Read - राजस्थान में नए स्ट्रेन वाले कोरोना के फैलने का खतरा, 7 दिन में ब्रिटेन से सैकड़ों पर्यटक राज्य में पहुंचे, तलाशना मुश्किल

बता दें कि किसान आंदोलन आज शनिवार यानि 26 दिसंबर को 31वें दिन आंदोलन जारी है. तीन कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों और सरकार के बीच अभी तक कोई ठोस बात नहीं बन पाई है. Also Read - MP Freedom of Religion Bill 2020: मध्‍य प्रदेश की कैबिनेट ने 'लव जिहाद' के खिलाफ बिल को दिखाई हरी झंडी

“Today, it has been a month since the farmers have been protesting. The Govt should repeal the three laws. As soon as that happens, we’ll return to our homes,” says a farmer from Punjab, at the designated protest site in Delhi’s Burari Visuals from Burari ground & Tikri border pic.twitter.com/G41gGMbXMc — ANI (@ANI) December 26, 2020



इससे पहले सरकार की चिट्‌ठी पर शुक्रवार को किसानों के बीच चर्चा हुई थी. मीटिंग में कुछ किसानों ने मामले का हल निकालने के लिए सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने की संभावना जताई थी. आंदोलनकारी किसान संगठनों के मुताबिक, वे आज फिर से मीटिंग करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार के बातचीत के आमंत्रण पर फैसला लिया जा सकता है.

Delhi: Protesting farmers block main Delhi-Mohan Nagar road at UP Gate (Delhi-Ghaziabad border). “NH-9 & NH-24 closed from Delhi to Ghaziabad due to farmers’ protests. People are advised to take alternate route for Ghaziabad via DND, ITO & Wazirabad,” tweets Delhi Traffic Police pic.twitter.com/ntnh4J7CFq — ANI (@ANI) December 26, 2020

– कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बार्डर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में राजस्थान शिक्षक संघ शामिल हुआ. संगठन के एक प्रतिनिधि ने बताया, “हमारे संगठन ने सरकार के खिलाफ राजस्थान में जगह-जगह प्रदर्शन किए हैं. इन कानूनों का प्रभाव पूरे मध्यम वर्ग पर पड़ेगा.

– राजस्‍थान के अलवर के शाहजहांपुर-खेड़ा में 14 दिन से चल रहा है किसान आंदोलन. शनिवार दोपहर को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बड़ी संख्या में किसानों के साथ जुट रहे हैं. बेनीवाल और उनके समर्थक दिल्ली कूच करने की तैयारी में बताए जा सकते हैं.

गुजरात में दिल्‍ली चलो अभियान शुरू करते की पूर्व सीएम वाघेला नजरबंद किए गए

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला ने आज केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों को समर्थन देने की घोषणा की. अहमदाबाद में वाघेला ने समर्थकों ने आज दोपहर 12 बजे ‘चलो दिली’ अभियान शुरू, लेकिन पुलिस को जैसे ही खबर मिली तो उन्‍होंने समर्थकों को हटाया. पुलिस ने तुरंत ही गुजरात के पूर्व सीएम वाघेला को उनके घर पर नजरबंद कर दिया.

दिग्‍विजय बोले- कांग्रेसी भी सो रहे हैं

एम के कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्‍विजय सिंह ने कहा, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसान खेत कानूनों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के किसान मासूम हैं, लेकिन कांग्रेसी भी सो रहे हैं. जागो, हलचल में शामिल हो जाओ और इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाओ.



उत्तर प्रदेश पदयात्रा पर निकले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरेस्‍ट

यूपी के ललितपुर से गाय बचाओ-किसान बचाओ’ पदयात्रा निकाल रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज दोपहर ललितपुर की पुलिस ने दैलवारा कस्बे से करीब अनेक कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘जिलाध्यक्ष सहित करीब दो दर्जन कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। सभी को पुलिस लाइन में रखा गया है. एएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया, “बिना अनुमति पदयात्रा निकालने पर अड़े प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और जिलाध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत सहित 50-60 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दैलवारा कस्बे से आज (शनिवार) दोपहर करीब बारह बजे गिरफ्तार कर लिया गया. सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन में रखा गया है.

Gujarat: Former CM Shankersinh Vaghela today announced ‘Challo Dilli” campaign in Ahmedabad to support protesting farmers. While he is under detention at home, police stopped his supporters outside Gandhi Ashram & detained them as they began their protest march towards Delhi. pic.twitter.com/1AFClEjPBF — ANI (@ANI) December 26, 2020

गाय बचाओ-किसान बचाओ’ पदयात्रा में कांग्रेस के दो दर्जन कार्यकर्ता चोटिल

ललितपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत ने बताया, “प्रदेश अध्यक्ष की अगुआई में आज ‘गाय बचाओ-किसान बचाओ’ पदयात्रा के दौरान गौशाला जाते हुए डेढ़-दो सौ पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बल प्रयोग कर दैलवारा कस्बे से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के बल प्रयोग करने पर करीब दो दर्जन कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं” उन्होंने आरोप लगाया, “गाय के नाम पर सत्ता में आई भाजपा को न गाय की फ़िक्र है और न ही किसानों पर रहम है” राजपूत ने कहा, “सौजना और अमझरा की गौशालाओं में बंद गायें भूखी मर रही हैं और पक्षी जिंदा गायों को नोंच-नोंच कर खा रहे हैं.” उन्होंने आरोप लगाया, “योगी सरकार ने अपना ‘पाप’ छिपाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया.”