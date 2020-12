Police force deployed outside Akhilesh Yadav’s residence: देशभर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश में भी राजनीति गरमा गई है. किसान यात्रा में शिरकत के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निकलने से ठीक पहले लखनऊ में पुलिस ने सोमवार सुबह पार्टी दफ्तर के आसपास का इलाका सील कर दिया. Also Read - Delhi CM Arvind Kejriwal to visit Singhu Border: आज सिंघू बॉर्डर जाएंगे केजरीवाल, आंदोलन को मिलेगा समर्थन!

राजधानी के गौतम पल्ली थानाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने को बताया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का सोमवार को कन्नौज जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां के जिलाधिकारी ने उनके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है, लिहाजा सपा दफ्तर की ओर जाने वाले विक्रमादित्य मार्ग के हिस्से को सील करने की कार्रवाई की गई है. Also Read - विदेश में भी आंदोलन की गूँज: लंदन में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, कई गिरफ्तार

Lucknow: Police force deployed outside Samajwadi Party president Akhilesh Yadav’s residence at Vikramaditya Marg. Also Read - Bharat Bandh 8 Dec 2020: 8 तारीख को नहीं मिलेंगी दूध-फल और सब्जियां! शादियों और इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई रोक नहीं

Yadav is scheduled to visit Kannauj to stage a demonstration in support of farmers protesting against the farm laws. pic.twitter.com/GSY4VZXUnL

