Farmers Protest latest News: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को आंदोलन छोड़ वार्ता का रास्ता अख्तियार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के किसी भी मुद्दे पर यदि किसानों को आपत्ति है तो सरकार उस पर ‘‘खुले मन’’ से चर्चा को तैयार है. Also Read - Kisan Andolan: सरकार के आश्वासन के बाद किसानों का अल्टीमेटम- '10 दिसंबर तक का दिया है समय- कानून रद्द नहीं करते हैं तो...'

तोमर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि वार्ता की प्रक्रिया के बीच में किसानों द्वारा अगले चरण के आंदोलन की घोषणा करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के लिए पूरी तरह तत्पर है. उन्होंने उम्मीद जताई कि वार्ता के जरिए ही कोई रास्ता निकलेगा. Also Read - Kisan Andolan 2020: दिल्ली-जयपुर एनएच को बंद करने के योजना बना रहे हैं किसान, गुरुग्राम में बढ़ाई गई सुरक्षा

उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी कानून पूरा खराब और प्रतिकूल नहीं हो सकता है. सरकार बहुत जोर देकर यह कहना चाहती है कि कानूनों के वे प्रावधान जो किसान के लिए प्रतिकूलता पैदा करते हों, जिनमें किसानों का नुकसान हो, उन प्रावधानों पर सरकार खुले मन से विचार करने के लिए पहले भी तैयार थी आने वाले कल में भी तैयार रहेगी.’’ उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़ना चाहिए और जब चर्चा चल रही है तो आगे के आंदोलन की घोषणा वाजिब नहीं है.

I would like to urge the farmers that if they want to discuss our proposal, they should definitely come to us. We are ready for discussions: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar#FarmLaws pic.twitter.com/J0P0Ru8Vrn

— ANI (@ANI) December 10, 2020