Haryana: Police use water cannon & tear-gas shells in Karnal to disperse farmers from Punjab heading towards Delhi: हरियाणा पुलिस Haryana: Police ने गुरुवार दोपहर बाद भी पंजाब के किसानों को करनाल में तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन की पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. ये किसान केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च के तहत हरियाणा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. Also Read - Farmers Agitation Latest News: किसान भाई-बहनों को कुछ भ्रम है, सरकार मुद्दों पर बात चर्चा के लिए तैयार है: केंद्रीय कृषि मंत्री

हरियाणा पुल‍िस ने पंजाब से दिल्ली की ओर जाने वाले किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने करनाल में वाटर कैनन और आंसू-गैस के गोले दागे. दिल्ली-करनाल हाईवे (Delhi-Karnal Highway) पर सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई, क्योंकि किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली की ओर जाने की कोशिश कर अपना विरोध तेज कर दिया. Also Read - Delhi Border Seal: लाखों की संख्या में दिल्ली की तरफ बढ़े किसान, बॉर्डर पर कड़ी हुई सुरक्षा, डायवर्ट किया गया ट्रैफिक

#WATCH Haryana: Police use water cannon & tear-gas shells in Karnal to disperse farmers from Punjab heading towards Delhi. Also Read - Kisaan Aandolan Today Live: उग्र हुआ किसानों का ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन, दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ी

Security increased further at Delhi-Karnal Highway as farmers intensify their protest by trying to break through barricades & move towards Delhi. pic.twitter.com/5xyCelzRWc

— ANI (@ANI) November 26, 2020